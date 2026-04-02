Двойно повече случаи за 2 седмици, отколкото за 5 години: Все повече болни от морбили, инфекцията настъпва към София

Епидемията от морбили у нас продължава да се разраства. Общо случаите на морбили вече са 61, след като нови 11 случая са регистрирани в 3 области.

Най-много са новозаболелите във Враца, като разпределението им е 6 лица в община Бяла Слатина и по 1 лице в общините Криводол и Борован. В Плевен новите случаи са 2 - по 1 в общините Плевен и Голянска.

Един заболял е регистриран и в София-област.

Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България.

Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.

Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

За 2 седмици - двойно повече случаи, отколкото за последните 5 години

Несъмнено сме свидетели на невиждат отдавна епидемичен взрив у нас. Само за 2 седмици, след обявяването на първите заразени, случаите в България са двойно повече, отколкото са били през последните 5 години.

Досега беше честа практика да регистрираме години с нулеви или единични случаи.

През миналата 2025 г. у нас например е имало само 2 случая.

Според доклад на Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за България случаите през 2024 г. са 27. През 2023 г. няма нито един случай, а за 2022 и 2021 г. общо има един-единствен случай на морбили.

Опасността на заболяването

Съгласно Имунизационния календар на Република България, комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола се прилага в 2 дози, разделени като 1 доза за първична имунизация от 13-месечна възраст след раждането и 1 доза за реимунизация в календарната година на навършване на 12-годишна възраст.

Напомняме, че морбили е най-заразната инфекциозна болест, като 30% от преболедувалите развиват усложнения. Сред възможните последствия са диария, загуба на слуха и глухота, пневмония (основна причина за смърт от морбили), енцефалит и подостър склерозиращ паненцефалит (много рядко усложнение, водещо до смърт).

След преболедуване е характерна продължителна обща слабост, безсилие, повишена уморяемост.

Инфекционистът доц. Трифон Вълков обърна внимание и на тежките усложнения, които морбили може да предизвика. Освен типичните симптоми като висока температура, кашлица, хрема, възпаление на очите и характерен обрив, заболяването може да доведе до сериозни проблеми с белите дробове и нервната система.

Сред най-опасните усложнения са тежките пневмонии, които могат да се развият за часове, както и менингит и менингоенцефалит. Възможни са и вторични бактериални инфекции - бронхити, трахеити, бронхопневмонии, сепсис и други животозастрашаващи състояния.