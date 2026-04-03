Когато медицината победи бюрокрацията: 300 души на 3 континента са армия на доброто в борбата за живота на едно българско дете

""Една Албена" - така мерим куража в Детска хирургия - Пирогов". Така започва разказът на медиците от най-голямата спешна болница у нас за 16-годишната Албена, която вече почти 2000 дни се бори с прогресираща идиопатична фиброза и чийто единствен шанс за живот минава през белодробна трансплантация.

Във вдъхновяващата история за борбата за здравето на Албена участват над 300 души на 3 континента, обединени, за да докажат, че "когато всеки си свърши работата – медицинска, социална или административна, дори в най-сложната ситуация има изход".

Следва разказ за борбата за живота на едно българско дете, в която се включват страшно много хора - от лекари и администратори, до авиокомпании и посолства. Всички те доказват, че обединени от доброто, можем да постигнем много.

Началото на борбата

Влошеното здраве на Албена я среща с Д-р Костадин Кетев - педиатър и детски пулмолог и доц. Елена Георгиева, началник на Детска клиника по фтизиатрия и белодробни болести към МБАЛББ "Света София". По-късно тя е насочена към Клиниката по пулмология на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", където екипът на д-р Наталия Габровска и проф. Светлана Велизарова свика истинско медицинско войнство. В многобройните консилиуми за живота ѝ се включват и доц. Анна Дашева, детски кардиолог от СБАЛДБ "Проф. Иван Митев", д-р Любомир Димитров, педиатър и детски кардиолог в Национална кардиологична болница (НКБ), доц. Светла Динева, ръководител на Клиника по рентгенология в НКБ, д-р Любима Кьосева, пулмолог от екипа на д-р Георги Хинков (Военномедицинска академия - ВМА), проф. Христо Шивачев, национален консултант по детска хирургия и доц. Богдан Младенов, ръководител на единствената в страната Клиника по детска анестезиология и интензивни грижи (УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов").

Мостът над Океана

Когато българската медицина прави и невъзможното, идва ред на голямата надежда отвъд океана – Miami Transplant Institute (MTI). Като един от най-големите центрове в САЩ, MTI е уникален пример за успех с над 200 успешни трансплантации всяка година, благодарение на стратегическо партньорство между болнична система и медицински университет (Jackson Health System и University of Miami Health System). Болницата е световен лидер в трансплантациите на бели дробове, включително за пациенти с комплексни заболявания, и е призната за високото си качество на грижи. След месеци документална подготовка и онлайн срещи с екипа на д-р Хуан Фернандес Кастильо, Албена получи заветното "ДА".

Държавата, в лицето на Национална здравноосигурителна каса - НЗОК и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), застава категорично зад българското дете. Благодарение на експертния екип на доц. Петко Стефановски, са преодолени и най-големите трудности. Тази история е важна и с друго – пълна е с тихи герои. Двигатели на този наистина сложен проект са Светлана Василева и колегите ѝ в НЗОК, както и Десислава Цонева и колегите ѝ от ИАМН - хората, които не просто администрират процеса, а превръщат всеки детайл от логистиката в лична кауза. Посолството на САЩ в България (U.S. Embassy Sofia) проявява огромна емпатия при издаването на визи и едновременно спазва всички правила и изисквания, а Соня Кунева от Oбщина Марица организира успешна благотворителна кампания за издръжката на семейството в Маями.

Човечността като спойка

През ноември 2025 г. Фондация "За Доброто" събра средства за преносим кислороден концентратор за по-малко от денонощие. С апарата Албена има възможност за по-безопасно придвижване. Малко по-късно отново е поискана и получена – така бива финансирано и пътуването на втори анестезиолог с детето до САЩ. Едно македонско семейство в Маями пък отваря дома и сърцето си, за да бъде емоционална опора на Албена и нейния баща.

Пристанът в "Пирогов"

На финалната права, когато медицинският екип на Албена преминава през своите професионални трудности и остава бездомен, в Детска хирургия - Пирогов приютяват детето за последни изследвания и подготовка. Така медицината побеждава бюрокрацията! Преди своето заминаване Албена отново е консултирана от своите дългогодишни лекари, защото именно те я познават най-добре.

Точно преди седмица Албена излетя за Америка, придружена от своя баща и двама анестезиолози – д-р Даниел Дончев и д-р Борислав Десподов. Целият екип на Turkish Airlines пък превръща полета в мисия, проявявайки огромна човещина към българското болно дете. Пътуването е осъществено напълно успешно и пациентката сега се подготвя за белодробна трансплантация с екипа на д-р Хуан Фернандес Кастильо в Miami Transplant Institute (MTI).

Надеждата

Медиците се обръщат с надежда и към Посолство на България в САЩ, защото вярват, че Албена и баща ѝ ще усетят подкрепата на родината и на американска земя, "ако имат нужда от съдействие или топла дума".

"Нека заедно извървим този път до успешното завръщане на нашето момиче вкъщи! Месеци наред, докато чакаше своя полет, Албена показа кураж, който не подлежи на описване. В Детска хирургия – Пирогов имаме нова единица, с която измерваме волята и надеждата: "Една Албена"!", завършват вдъхновяващия си разказ медиците.