Част от ДНК-то на Acibadem City Clinic е да предоставя максимално добро изживяване на пациента

Г-н Ангелов, "Acibadem City Clinic УМБАЛ Сърдечно-съдов център" на ул. "Околовръстен път" 127 дълго време беше една от най-препълнените болници, с финансови резултати като на отличници всяка година. Кога решихте да дадете на пациентите и лекарите по-голямо пространство и да я преместите, превръщайки я в "Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша"?

Ние сме изключително благодарни и горди, че работим с едни от най-добрите, желани и търсени медицински специалисти в цяла България. Освен гордост обаче ние сме изпълнени и с чувство на отговорност към тях. Защото експерти на такова високо ниво са желани не само от нас, но и от нашите конкуренти. А, както знаете, в България имаме над 350 болници.

С годините броят на пациентите ни продължаваше да нараства, което наложи да потърсим по-голяма сграда. Първоначално имахме идея да построим изцяло нова сграда в съседство на настоящата, като дори стартирахме с първите подготвителни дейности. Впоследствие разбрахме, че сградата на ул. "Константин Помянов" 1, която е точно от другата страна на Околовръстното, срещу стария ни кардиологичен център, и е вече изградена, се продава. Решихме да я придобием.

Как избрахте сегашната сграда? Какви инвестиции бяха необходими и как ги осигурихте?

Изборът беше съвсем логичен. Вместо да губим време в изграждането на нова сграда, решихме да купим, ремонтираме и модернизираме вече бившия рехабилитационен център в близост до комплекса "Царско село".

Общата инвестиция възлиза на 100 млн. лева. Финансирането осигурихме от собствен капитал и банкови кредити.

Колко време продължи подготовката и преместването? Какви особености имаше то, предвид апаратурата, с която работите?

Отне ни по-малко от една година от първите преговори до откриването на "Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша" през май 2025 г. Но в този период от време имахме много напрегнати дни и немалко безсънни нощи. Сградата отговаряше на това, което ни беше необходимо, само частично - два от общо 7 етажа.

След като я придобихме, трябваше да построим от А до Я последния етаж, който днес помещава Клиниката по ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия с екип от близо 20 души, 11 стаи за пациентите и общо около 30-ина помещения.

Тъй като почти цялата част от оборудването и апаратурата са нови и внос от чужбина, се сблъскахме и с немалко транспортни премеждия. Но, въпреки трудностите, работата беше задружна и резултатът е видим. Днес можем да се похвалим с една от най-модерните и просторни болници в страната, с изключителни технологии и интегрирани AI решения, както и екип от лидери, които работят в тясно сътрудничество. Целта е една - осигуряването на холистичен подход в грижата за всеки и стремеж към предоставянето на максимално добро изживяване на нашите пациенти - стремеж, който е част от ДНК-то на Acibadem City Clinic. Всички тези постоянни усилия водят до това, че пациентите, които ни се доверяват и са доволни, постоянно се увеличават, а екипите ни идват на работа с хъс и повишават медицинските стандарти. Ние сме единственото лечебно заведение в цяла България, което е акредитирано по най-високия световен стандарт в сектор "Здравеопазване" - JCI.

В сградата на "Околовръстен път" разполагахте с около 60 легла и 20 кабинета в ДКЦ. В новата сграда на ул. "Константин Помянов" 1 имате близо 170 легла и двойно повече кабинети в ДКЦ. Това значи ли, че се увеличават възможностите за повече пациенти в областите, в които сте пионери - кардиология и кардиохирургия, или надграждате и с други?

Запазихме и надградихме това, което имаме. Днес нашите кардиолози, под ръководството на проф. Иво Петров като началник на Клиниката по кардиология и ангиология, както и медицински директор на лечебното заведение, разполагат с още повече възможности да надграждат и достигат пълния си потенциал.

Посветихме цял един етаж за новата за нашата болница Клиника по ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия под ръководството на д-р Иво Живков.

Също така надградихме дейността си и с Клиника по вътрешни болести под ръководството на проф. Огнян Георгиев, както и върнахме обратно целия екип от Клиника по съдова хирургия под ръководството на доц. Стефан Стефанов от "Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост". Това беше ключово, тъй като, както сега, така и преди, доц. Стефанов има много операции, които изискват мултидисциплинарен екип. Доскоро за този тип пациенти обикновено той трябваше да ходи до стария ни кардиологичен център от "Младост", което беше загуба на ценно време.

Нека поговорим и за сградата на "Околовръстен път", която пък стана "Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия". Тя също се откроява с едни от най-уважаваните ортопед-травматолози в страната, начело с д-р Николай Тивчев като медицински директор. Какви са вашите очаквания от тази болница?

Много сме щастливи, че портфолиото от лечебни заведения на Acibadem City Clinic вече включва и център, който е тясно специализиран в лечението на ортопедични и травматологични заболявания. Начело на структурата е д-р Николай Тивчев - специалист с 30-годишен опит, множество благодарни пациенти и дълъг списък на успешни случаи. За тези три десетилетия това е едва третото му работно място.

И дойде тук с цял екип от лекари и медицински сестри, с които работят от толкова отдавна заедно, че вече са си като семейство.

Каква е инвестицията, която бе необходима за реализирането на база "Ортопедия"?

За разлика от база "Витоша" тази болница беше отлично оборудвана още от времето, когато беше кардиологичен център. Разбира се, налагаше се да осигурим някои специфични апаратури и оборудване. Преоборудвахме съществуващите три операционни зали и в допълнение изградихме изцяло нова, четвърта. Освен това адаптирахме сградата за пациентите, които са с ограничена подвижност.

Днес поговорихме немалко за инвестиции. Но да не забравяме и човешкия фактор. Всяка една промяна изисква някой да я направи. Сигурно немалко от екипите ви са работили на пълни обороти, за да може пациентите днес да се наслаждават на тези две болници като от списанията. Какво стои зад крайния резултат?

Зад крайния резултат стои неуморният труд на техници, инженери, строители, медицински сестри, лекари, фармацевти, санитари, счетоводители, IT специалисти, специалисти "Човешки ресурси", управители, деловодство, регистратори, юристи, интериорни дизайнери, охранители и още, и още. Става дума за екип от близо 1000 човека, които случиха тази промяна и продължават да я случват.

С отдаденост, увереност и надежда. Че един ден всяка болница в България ще бъде като нашите.

Източник: "Капитал"