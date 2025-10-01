Близо 40% от капацитета на петролните рафинерии в Русия в момента е преустановил работа, сочат данни на агенцията за количествена информация "Сиала", цитирана от руски медии, включително от РБК. Прекъсванията са на рекордни нива, каквито до момента не е имало.

А основната причина са атаките от украински дронове, които са причина за до 70% от прекъсванията.

Експертите оценяват наличния капацитет за преработка на 555 хиляди тона на ден. Данните показват, че капацитетът за производство на бензин в рафинериите за нефт и кондензат е намалял с 6% през август в сравнение с юли и с 18% през септември.

За дизеловото гориво същата цифра е спаднала със 7% през август и с 20% през септември.

Руските медии наблягат, че през лятото укаринските сили извършиха серия от атаки срещу нефтени рафинерии в цяла Русия, което доведе до недостиг на бензин по бензиностанциите в някои региони.

"Междувременно врагът, с подкрепата на Запада, обещава да увеличи интензивността на атаките в близко бъдеще. Поради тази причина някои местни рафинерии вече започнаха да се оборудват с антидронови решетки", пишат в минорен тон руски медии като "Репортер".

Отстраняването на проблема може да отнеме много време, тъй като значителна част от планираната поддръжка на рафинериите е отложена, за да се компенсира загубеният капацитет, пише РБК. Експертите казват, че ако прекъсванията се увеличат, нараства рискът от аварии.

