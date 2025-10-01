OMV изгражда голяма водородна инсталация край Виена

Петролната и газова компания OMV инвестира 700 милиона евро в електролизна инсталация за водород с голям капацитет, която се строи в Брук ан дер Лайта, близо до Виена и непосредствено до трансформаторна станция.

Строителството ще продължи през следващите две години. До края на 2027 г. се очаква да бъде завършена инсталация с мощност 140 мегавата. Съоръжението ще може да произвежда до 23 000 тона зелен водород годишно, използвайки единствено енергия от възобновяеми източници – вятър, слънце и водна енергия, заяви изпълнителният директор на OMV Алфред Щерн, цитиран от О ORF и БТА. По този начин ще бъде постигнато съществено намаляване на въглеродните емисии.

Новата инсталация ще спестява до 150 000 тона въглероден диоксид годишно. Това е приблизително колкото годишният въглероден отпечатък на около 18 500 австрийци, каза председателят на Борда на директорите на строителя на инсталацията Strabag Щефан Кратохвил. Той подчерта, че това ще бъде най-голямата инсталация от този вид в Австрия и една от най-големите в Европа.

Нови танкери ще доставят зелен водород