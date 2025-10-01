Президентът на волейболната лига с интересно послание към Гонзо и БФС след историческия успех на Световното

Президентът на волейболната лига Живко Желев отправи интересна покана към представителите на Българския футболен съюз. Той даде ексклузивно интервю пред Дарик, в което коментира успеха на националния отбор по волейбол на Световното във Филипините, развитието на първенството у нас и как футболната централа може да се поучи. Преди дни българските "лъвове" завоюваха сребърните медали на планетарния шампионат. Синът на Живко Желев - Руси, бе част от състава на Джанлоренцо Бленджини.

Президенът на НВЛ разкри тайнара на успеха и покани БФС на среща

Желев не скри гордостта си от постижението на "лъвовете" и сина си, след което направи разбор на работата във волейболната лига през последните години. Той заяви, че още от самото начало амбицията му е била да се изгради силно първенство, в което да се развиват българските играчи и те да бъдат в основата на успехите на националния отбор. Също така клубовете изпълняват строги правила за присъствието на чуждестранни играчи - не се допускат повече от трима. Междувременно през последните 5 години бюджетите на отборите са нараснали с 40-50%.

Живко Желев даде ключа към успеха

"Преди 5 години, когато започнахме нашето управление, се зарекохме да започнем да строим къщичката отдолу нагоре. Да си изграждаме клубовете и школите и да създаваме състезатели за гръбнака на националния отбор. За наша радост го постихнахме доста бързо, само 5 години ни отне. Надяваме се през следващите години националите да постигат страхотни резултати", сподели президентът на НВЛ пред Дарик, след което се обърна към представители на БФС със следните думи:

"Искам да използвам вашия ефир да поканя колегите от БФС, ако искат да споделим нашия опит, ние сме насреща. Готов съм да им разкажа последните няколко години какво е направила българската федерация по волейбол. Ако искат да поемат ръка, ние я подаваме", завърши Живко Желев.

