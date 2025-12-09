Лайфстайл:

Експерт: Грипът живее с нас от времето на пещерните хора, покритието с ваксина при рисковите групи расте

09 декември 2025, 20:57 часа 454 прочитания 0 коментара
Експерт: Грипът живее с нас от времето на пещерните хора, покритието с ваксина при рисковите групи расте

„На изток имуностимулантите се харесват и ги използват повече, отколкото на запад. При заболявания, които се разпространяват с голяма скорост, знаем, че ще ни връхлетят неминуемо. Грипът живее с нас от времето на пещерните хора. Хубавото е, че някак си за грипа не се намериха гурута, които да говорят глупости. Просто не им беше интересно“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV проф. Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет в Медицинския университе за вирусите и ваксините.

Още: "Най-тежкият грип" помита в чужбина: Задръстени болници, 10 пъти повече случаи

„България отчете един огромен успех, защото за един кратък период от време, благодарение на кампания, която се води от Министерството на здравеопазването и в която до голяма степен основният осъществител на програмата са общопрактикуващите лекари, българското покритие на рисковите групи - говоря за грипна ваксина, достигна около 14%, което ни поставя в средата на Европа. Не сме шампиони в нищо лошо в този случай“, посочи той.

Още: Грипът бързо заема терена: Ангел Кунчев каза кога ще е пикът

Специалистът представи африканска поговорка за хремата, която по принцип е много лека и засяга горни дихателни пътища – „хремата е казала „на здравия човек ще взема половината сила“, на болния – цялата“. „Грипът не е хрема. Грипът е заболяване, което има капацитет да вкарва в болница, да води до суперпонирана инфекция, да убива“, посочи той и допълни, че рискът се увеличава, когато човек има съпътстващи заболявания.

Още: Грипът вече е тук, светът на нокти от нова зараза

„Ако се ваксинира и сравним двете големи кохорти, се оказва, че всъщност тези, които са ваксинирани за грип, в този период рискът от усложнения в хоспитализацията не само по причина на пневмония, но и кардиоваскуларни, е значително по-малък“, посочи проф. Георги Момеков. Той обясни, че има назална ваксина за деца.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ваксина Грип противогрипна ваксина професор Георги Момеков
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес