Експерт: Грипът живее с нас от времето на пещерните хора, покритието с ваксина при рисковите групи расте

„На изток имуностимулантите се харесват и ги използват повече, отколкото на запад. При заболявания, които се разпространяват с голяма скорост, знаем, че ще ни връхлетят неминуемо. Грипът живее с нас от времето на пещерните хора. Хубавото е, че някак си за грипа не се намериха гурута, които да говорят глупости. Просто не им беше интересно“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV проф. Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет в Медицинския университе за вирусите и ваксините.

„България отчете един огромен успех, защото за един кратък период от време, благодарение на кампания, която се води от Министерството на здравеопазването и в която до голяма степен основният осъществител на програмата са общопрактикуващите лекари, българското покритие на рисковите групи - говоря за грипна ваксина, достигна около 14%, което ни поставя в средата на Европа. Не сме шампиони в нищо лошо в този случай“, посочи той.

Специалистът представи африканска поговорка за хремата, която по принцип е много лека и засяга горни дихателни пътища – „хремата е казала „на здравия човек ще взема половината сила“, на болния – цялата“. „Грипът не е хрема. Грипът е заболяване, което има капацитет да вкарва в болница, да води до суперпонирана инфекция, да убива“, посочи той и допълни, че рискът се увеличава, когато човек има съпътстващи заболявания.

„Ако се ваксинира и сравним двете големи кохорти, се оказва, че всъщност тези, които са ваксинирани за грип, в този период рискът от усложнения в хоспитализацията не само по причина на пневмония, но и кардиоваскуларни, е значително по-малък“, посочи проф. Георги Момеков. Той обясни, че има назална ваксина за деца.