"Новият" бюджет за здраве мина през комисия, здравни работници излизат на протест

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. предизвика силни спорове още при първото му разглеждане, след като вече веднъж беше оттеглен. Документът, определен от опозицията като "абсолютно скандален, човеконенавистен бюджет, който цели да умори медицинските сестри и да прогони младите лекари", беше одобрен от Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа "за" и 8 "против". Планираното заседание на Комисията по здравеопазването обаче пропадна заради липса на кворум.

Финансова рамка и приоритети

Коригираният проект предвижда приходи и разходи в размер на 5 298 596 млн. евро – исторически връх за Касата. Увеличението спрямо 2025 г. е над 9%, като основният ръст идва от здравноосигурителните приходи и трансферите за здравно осигуряване. Разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни отново заемат водещ дял – 1 334 565 млн. евро, което представлява най-високия годишен скок. Болничната помощ също расте значително и достига 2 336 101 млн. евро. Още: Младите лекари отново на протест след кашата с парите за здраве

За дентална медицина, медико-диагностични дейности и извънболнична помощ е предвидено увеличение, но далеч по-слабо от това на болничния сектор. Разходите за ваксини срещу COVID намаляват с над 23%.

Отпадналите 260 млн. евро и политическите сблъсъци

Основният конфликт около бюджета се концентрира върху липсата на обещаните 260 млн. евро за младите лекари и специалистите по здравни грижи. През есента управляващите бяха поели ангажимент заплатите на лекарите без специалност да достигнат 150% от средната работна заплата, а на медицинските сестри – 140%. Първоначално се обсъждаше тези средства да бъдат включени в бюджета на НЗОК чрез увеличение на клиничните пътеки, но идеята беше отхвърлена както от съсловните организации, така и от младите лекари.

В новия бюджет подобно перо отсъства. Вместо това са заложени едва 30 млн. евро в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ) за стартиране на програма за подпомагане на специализантите – сума, която според голяма част от депутатите и синдикатите е напълно недостатъчна и не обхваща медицинските сестри. Още: Медици скочиха срещу новия бюджет: Груба дискриминация на онкоболните

Асен Василев от ПП-ДБ постави остри въпроси към здравния министър Силви Кирилов относно липсващото финансиране, слабия ръст на средствата за извънболничната помощ и продължаващото увеличение на разходите за лекарства. "Искате да уморите медицинските сестри и да изгоните младите лекари ли с този бюджет?", попита той, като подчерта, че мерките за ограничаване на източването на Касата се отлагат за 2027 г.

Според Маргарита Махаева от "Възраждане" липсата на средства за специалистите по здравни грижи е недопустима на фона на планираните протести на сестрите. От "Продължаваме промяната – Демократична България" също разкритикуваха документа като "още по-лош" от предишния проект, особено след като парламентът отхвърли и допълнителните законови промени, които трябваше да гарантират исканите възнаграждения.

Силви Кирилов заяви, че средствата за младите лекари не са изчезнали, а са пренасочени към бюджета на МЗ. Той подчерта, че предстои изготвянето на методология, която да определи критериите за разпределянето на тези 30 млн. евро. Относно фалшивите хоспитализации министърът не даде конкретика, като отбеляза единствено, че "не е съм готов за този разговор".

Кирилов реагира емоционално на критиките за заплащането на специалистите по здравни грижи, заявявайки: "Това са уникални български жени!" Той припомни, че професията е защитена и призова за повече уважение към този труд. Още: Без яснота за заплатите: Бюджетът на НЗОК мина през комисии

Костадин Ангелов (ГЕРБ) заяви, че проектът е резултат от консенсус между синдикати и работодатели. По думите му увеличението на клиничните пътеки – приблизително около 10% – ще позволи на лечебните заведения да повишат заплатите. Той подчерта, че 260-те млн. евро от стария проект не са били подкрепени от Надзорния съвет на НЗОК и реално не биха могли да бъдат приложени.

Синдикатите от КНСБ обаче настояват, че увеличението на клиничните пътеки не може да служи като механизъм за гарантирани минимални възнаграждения и призовават за нов подход, който реално да осигури средства за заплати на специализантите и специалистите по здравни грижи.

Българският лекарски съюз (БЛС) подкрепи проектобюджета, но направи конкретни предложения – преместване на средства за биомаркерна диагностика към медицински изделия и промяна в начина на финансиране на услугата за достъп до електронните здравни записи, така че да могат да я предоставят всички изпълнители на медицинска помощ, а не само общопрактикуващите лекари. Още: Бивш министър даде рецепта за проблемите в здравеопазването

Протести и очаквания

Специалистите по здравни грижи, които от месеци настояват за минимални стартови възнаграждения от 1550 евро, подготвят нови протести. "Ние искаме да работим за пациентите си… ни остава единствено и само да протестираме", заяви Диана Георгиева от БАПЗГ.

Организацията вече раздава информационни листовки на пациенти, за да обясни причините за протестните действия. Възможността за ефективни стачни действия остава отворена и ще зависи от промените между първо и второ четене на бюджета.