"Все едно те е ударил влак, но не е": Лекар обясни симптомите на грипа

Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Така общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обясни симптомите на грипа в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: "Най-тежкият грип" помита в чужбина: Задръстени болници, 10 пъти повече случаи

Тя посъветва хората да носят маски, да проветряват, да забърсват масите и да ядат повече плодове и зеленчуци. "До температура от 38.3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик", призова лекарят. Според медика боледуването при деца с високо температура е много драматично като преживяване.

"Има Covid, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А в момента са много малко. Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук", каза д-р Николова.

ОЩЕ: Грипът бързо заема терена: Ангел Кунчев каза кога ще е пикът

Според нея държавата трябва да има национална политика за ваксинацията на деца, както например има такава за сезонния грип за пациенти над 65 години. "Трябва да има държавна кампания за борба със заболяванията, които предизвикват епидемии и пандемии, какъвто е случаят с грип А, който върлува в Испания и Англия. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.

По думите ѝ ваксинацията гарантира, че човек няма да стигне до болница, а не че няма да се разболее.