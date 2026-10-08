Детето е ваксинирано, но според системата не е: Омбудсманът в защита на родителите

Системен пропуск създава главоболия на родители на ваксинирани деца. За това сигнализира омбудсманът Велислава Делчева, която изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов с искане да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им.

Проблемът изкристализира след редица жалби на граждани, като при една от тях майка сезира омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в еЗдраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали.

Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Още: Криза с топлата вода в София: Омбудсманът поиска проверки и обезщетения

На този фон, според информацията, предоставена на омбудсмана от Министерството на здравеопазването, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, родителят или законният представител трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене. Към него трябва да бъде представен официален медицински документ, удостоверяващ извършената имунизация, след което се прави проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в здравноинфармационната система.

"Неоправдана административна тежест за родителите, които нямат вина за нищо"

"Като национален омбудсман смятам, че така описаният ред създава неоправдана административна тежест за родителите, като им се вменяват задължения, които ще затруднят голяма част от тях, ще създадат несигурност и безпокойство, а при незнание или забавяне на процедурата – и до нарушени права на децата", пише Делчева.

Източник: БГНЕС

Според нея има още един важен факт в хода на проверката – информацията за извършените имунизации на децата фигурира в информационната система на НЗОК, тъй като проведените имунизации се отчитат пред здравната каса от договорните партньори - изпълнители на медицинска помощ.

Още: Ако по-строгите правила не дадат резултат: Омбудсманът иска пълна забрана на тротинетките

Ето защо омбудсманът поставя въпроса защо, при наличие на информация в системата на НЗОК, родителите трябва да бъдат натоварвани с допълнително административно действие, за да бъде отразена същата информация и в НЗИС.

Делчева препоръчва на здравния министър и управителя на НЗОК да разгледат задълбочено проблема и да обсъдят възможностите липсващата информация в НЗИС да бъде отразена служебно от здравната каса или по молба на родителите. Целта е да бъдат преодолени административните пречки, които могат да поставят децата и техните родители в ситуация да доказват обстоятелства, за които вече съществува информация в информационната система.

Омбудсманът предупреждава, че при незнание или забавяне на процедурата могат да бъдат засегнати правата на децата, включително правото им на предучилищно образование и записването им в детска градина, както и в детска ясла, по причини, за които те и родителите им нямат абсолютно никаква вина.

Омбудсманът предупреди за рискове и поиска прецизни изчисления при промените за бързите кредити