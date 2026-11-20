"Прогресивна България" представиха по време на брифинг промени в Закона за здравето, с които искат да оптимизират системата ТЕЛК и НЕЛК. Управляващите отрекоха твърденията, че правят реформата с цел да орязват хора с ТЕЛК решения и да запълват дупки в бюджета, като подчертаха, че целта им е да се въведе справедливост.

"Оптимизирайки системата - целта е в две посоки, да защитим правата на нуждаещите си и да защитим обществото от злоупотребите, защото тези злоупотеби, за които всички говорим на ТЕЛК ощетяват обществото като цяло и наяй-вече реално нуждаещите се хора", каза заместник-председателят на здравна комисия Георги Илиев по време на брифинг в парламента.

Законопроектът предвижда още дигиталните постижения заедно с медицинската експертиза в по-голяма дълбочина. Целта е да се открият по-лесно слабите места на системата и да ги коригират.

Рисковете според омбудсмана

Припомняме, че омбудсманът Велислава Делчева обаче предложи да отпадне текстът, който предвижда автоматизирана система да определя кои решения на ТЕЛК и НЕЛК са рискови и да задейства тяхното преразглеждане.

"Системата, използваща изкуствен интелект за откриване на аномалии, има висок риск от дискриминация на хора с редки заболявания, тежки или множествени увреждания. Тя може да определя тези медицински случаи като „подозрителни“, единствено защото са необичайни. По този начин хората с най-сложни здравословни състояния могат да бъдат подлагани непропорционално често на проверки, се отбелязва в съобщението", смята омбудсманът. ОЩЕ: "Ще дискриминира": Омбудсманът против изкуствен интелект да определя кои решения на ТЕЛК са рискови