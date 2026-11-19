Почти седем от десет българи на възраст над 15 години оценяват здравословното си състояние като добро или много добро, но в същото време близо половината от населението вече има поне едно хронично заболяване. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) от четвъртата вълна на "Европейско здравно интервю" (EHIS), проведено в периода октомври 2025 – януари 2026 година.

Изследването "Европейско здравно интервю" се провежда във всички държави членки на ЕС по единна методология. В България успешно са анкетирани 8557 лица на възраст 15 и повече години, като данните се базират на субективната оценка на респондентите. Окончателните резултати ще бъдат публикувани през 2027 г. след валидиране от Евростат.

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Според данните 45,4% от анкетираните определят здравето си като "добро", а 23% – като "много добро". Задоволителна оценка дават 23,7%, докато "лошо" и "много лошо" са посочили общо 7,9% – спад спрямо предходното проучване през 2019 г. Мъжете остават по-оптимистични за състоянието си (72,1% с положителна оценка) в сравнение с жените (65,3%).

Въпреки по-добрата самооценка, 45,8% от хората над 15 години декларират хронично заболяване или здравен проблем – ръст от над 5 процентни пункта спрямо 2019 г. (40,2%).

Снимка: Envato

От какво най-много страда българинът

Най-разпространените проблеми у нас остават:

Високо кръвно налягане (хипертония): засяга 30,7% от населението (32,1% от жените и 29,2% от мъжете);

Проблеми с долната част на гърба: 9,7%;

Диабет: 8,4% (9,8% при жените и 6,9% при мъжете);

Исхемична болест на сърцето или стенокардия: 6,2%;

Артроза: 5,1% (значително по-честа при жените – 7,2% срещу 2,8% при мъжете).

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Отчита се положителна тенденция при посещенията при лекари и профилактичните прегледи. През последните 12 месеца преди анкетата 70,7% от хората са посетили личния си лекар (спрямо 62,5% през 2019 г.), 33,4% са се консултирали със специалист, а 45,9% – със стоматолог. На болнично лечение с престой са били 11,7% от анкетираните, а 11,2% са преминали като дневни пациенти.

Расте и делът на хората, които следят основните си показатели – на 68,8% е измервано кръвното налягане от специалист, на 67,1% е изследвана кръвната захар, а на 66,9% – холестеролът. При жените между 20 и 69 години 29,5% са си направили цитонамазка през последната година, а делът на тези, които никога не са се изследвали, намалява.

Все повече самолечение

Снимка: Envato

Същевременно рязко се увеличава самолечението и приемът на продукти без рецепта. В двете седмици преди интервюто 45,9% от хората са приемали лекарства без лекарско предписание, билки или витамини (при 36,5% през 2019 г.). Предписани от лекар медикаменти са пили 46,1%.

Данните за начина на живот очертават тревожна тенденция при телесното тегло. С наднормено тегло или затлъстяване са 66,1% от мъжете и 45,3% от жените над 18 години. За последните шест години делът на хората със затлъстяване е нараснал от 15,6% на 19,6% при мъжете и от 12,0% на 14,4% при жените. Най-засегната е възрастовата група 45–64 години (20,9%).

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При тютюнопушенето се отчита лек спад. Пушачите у нас се оценяват на 1,85 млн. души (33,1%), като 28,5% пушат ежедневно. Делът на непушачите се е увеличил от 63,8% през 2019 г. на 66,9% през 2025 г., основно заради спад при мъжете. При жените обаче се наблюдава леко нарастване на ежедневните пушачки. Всеки четвърти българин продължава да бъде изложен ежедневно на тютюнев дим в затворени помещения, макар делът на хората без никакъв досег с цигарен дим на закрито да расте до 53,8%.

По отношение на алкохола 23,3% от мъжете и 48,7% от жените не са консумирали нито веднъж през последната година. Всеки ден или почти всеки ден пият 13% от мъжете (спад спрямо 17,4% през 2019 г.) и 3,3% от жените, предава БГНЕС.