Историята не е такава, каквато в момента се представя пред обществото. Много скоро по този случай ще бъде направено официално изявление, в което ще бъдат представени факти, документи и доказателства. Вътрешната проверка на болницата вече е установила обстоятелства, които съществено се разминават с публично внушаваното. Това обяви юристът в "Пирогов" Мария Янева, която, както и лекарите в болницата, уточни, че все още не може да навлезе в конкретика заради продължаващото разследване на случая с 10-годишният Росен от Етрополе, който почина в "Пирогов" на 24 октомври.

Информацията след възникването на казуса гласеше, че детето е прието с травми след падане от стълба на селскостопанска машина. То е било докарано от екип на Центъра за спешна помощ в Етрополе. Според родителите приемането на момчето се е забавило. От "Пирогов" пък твърдат, че травмите са били несъвместими с живота и че екипът е приложил утвърдените стандарти и спешни протоколи, като е предприел всички допустими медицински мерки.

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"Имаме отговори на всичко, но законът ни ограничава"

"В медицината, както и в живота, най-тежките битки не са тези, които водим в операционната зала, а тогава, когато загубим наш пациент! От тази трагедия всички сме губещи, защото каквото и да се каже, едно дете вече го няма! Искаме още веднъж да изкажем нашите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството, на близките, на приятелите и съучениците на Росен. Болката от загубата на детски живот е безмерна и ние скърбим заедно с вас. Знаем и разбираме едно: в състояние на остър шок и непреодолимо човешко страдание спомените на близките често варират. В момент като този всяко човешко сърце търси опора, а когато светът рухне – не спира да си задава безпощадни въпроси", написаха от Детска хирургия - Пирогов.

Екипът на хирургията подчерта, че не се крие от трудните разговори.

"На всички поставени въпроси имаме отговори – някои от тях са болезнени, други са неприятни, но те съществуват. В момента законът и ограниченията на следствените действия не ни позволяват да излезем с позиция, която публично да разкрие всички детайли какво точно се случи на 24 октомври тази година", обясняват медиците.

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"Непосредствено след приключване на операцията уведомихме дежурния служител на МВР в сградата на лечебното заведение. Това постави началото на следствените действия. Още на 24.10.2026 г. предоставихме на разследващите органи пълната медицинска документация, касаеща приемането, лечението, направените изследвания и описание на оперативната интервенция на детето, както и пълните видеозаписи от камерите в болницата. Вярваме, че разследването ще огледа случая обективно, всестранно и безпристрастно. Дори днес отвън всичко да изглежда спокойно – не е. Няма как да не се тревожим дълбоко и за екипа ни! Лекарите и сестрите, които посрещат болката на първа линия, в момента получават професионална психологическа помощ от различни екипи", се казва в позицията на проф. д-р Христо Шивачев, ръководител на Клиниката по детска хирургия и доц. д-р Богдан Младенов, ръководител на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение.

По думите на лекарите те полагат "неимоверни усилия да запазят вътрешния баланс и сигурността за стотици деца, които имат нужда от медицинска грижа сега".

"Годишно в Клиниката по детска хирургия и Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" лекуваме над 7 000 пациенти – това са средно 20 нови детски съдби всеки ден. През кабинета по детска хирургия в спешното отделение на „Пирогов“ денонощно преминават между 60-70 малки пациенти. Ние изключително рядко губим битката за детски живот. Нашите показатели за леталитет при оперативна дейност са съпоставими с тези на най-добрите световни педиатрични хирургични клиники", пише още в позицията.

"Зад тази статистика на хиляди спасени животи, стоят безсънните денонощия на хора от плът и кръв, които оставят сърцето си до операционната маса. Но когато дори едно дете си отиде, статистиката вече е без значение! Като ръководители на структурите, които съставят Детска хирургия – Пирогов, заставаме със своите имена и дългогодишен професионален път, с ясното съзнание, че обществото ни има нужда от открит и задълбочен дебат за цялостната организация на спешната педиатрична помощ и взаимодействието между институциите в България. Отворени сме към диалог с готовност да допринесем за усъвършенстване на процесите, което е част от нашия професионален гръбнак", пишат проф. Шивачев и доц. Младенов.

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Становището засяга и участието на Кремена Кунева в предаването "Извън Ефир" на Мария Цънцарова по темата.

"В този разговор ще поканим официално и представителите на Фондация Даная. Вярваме, че ще намерим и хората, които да водят нашия диалог, така че да не заседнем в него. Надяваме се, че г-жа Ани Стоянова и г-жа Кремена Кунева ще откликнат на тази покана. Ролята на гражданския сектор е да бъде непримирим и изискващ – точно каквито ние ги виждаме. Нашата роля е да лекуваме, да чуваме критиката и да надграждаме", завършва позицията на хирургията.

Приета покана за диалог

В отговор от Фондация Даная благодариха сърдечно на проф. д-р Христо Шивачев и доц. д-р Богдан Младенов за уважителното обръщение и поканата за диалог.

От фондацията уточняват, че основният им въпрос е за медицинския триаж при постъпването на Росен.

"В предоставената ни документация не откриваме отразена първоначална оценка на състоянието му, а и според родителите такава не е извършена. Както добре знаете, медицинският стандарт „Спешна медицина“ предвижда триаж и за пациентите, пристигащи самостоятелно, но и такива с линейка, както и повторна оценка след първоначалната (ретриаж). Именно от оценката на спешността зависи бързината на медицинската реакция, включително своевременното привличане на необходимите специалисти. Искрено се надяваме, че след като е бил повикан и организиран, вашият екип е положил всички усилия да спаси Росен. В интервюто коментирахме последвалите медицински действия единствено в контекста на хронологичните противоречия в документацията, предоставена от болницата. Да поставяме въпроси за достоверността на документираната хронология не означава да оспорваме професионализма на хирурзите или правилността на лечението. Смятаме, че изясняването ѝ е и във ваш интерес. Разбираме, че в спешна ситуация лечението е приоритет, но при последваща експертиза или съдебно производство именно документите ще бъдат сред основните доказателства за извършеното. Тяхната достоверност защитава както пациентите, така и медицинските специалисти", написаха от фондацията.

От там уточниха, че другият им сериозен въпрос е за отношението към семейството след смъртта на детето.

"Разбираме ограниченията на разследването и се надяваме на независими, обективни и компетентни съдебномедицински експертизи", обявиха от "Даная".

От фондацията изразиха тревога, че "за пореден път конкретна трагедия поставя на дневен ред съмнения за сериозен системен проблем".

"Не очакваме детските хирурзи да отговарят за организация, която не ръководят, и не бива и въпросите към тази организация да се изгубят в спор за професионализма на хирургичния екип. Разследването трябва да установи какво се е случило с Росен", смятат от фондацията, според която би било уместно да се чуе и позицията на ръководството на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

"Благодарни сме за готовността ви да разговаряме. Вярваме, че и вие, и ние искаме едно и също: пациентите да получават навременна помощ, а лекарите да работят в система, която ги подкрепя, вместо да ги оставя да понасят последствията от организационни пропуски", добавят от "Даная".

По-рано от фондацията поставиха въпроса дали необходимите медицински действия са предприети своевременно, като обявиха, че не не поставят под съмнение качеството на извършената операция.

"Не твърдим, че хирурзите са допуснали грешка или че екипите, които са се борили за живота на детето, не са положили всички възможни усилия. Напълно е възможно те да са действали професионално и да са предприели необходимите действия, след като са установили критичното му състояние", коментираха от "Даная".

Фондацията обяви, че свидетелствата на родителите и предоставената медицинска документация се разминават съществено по отношение на хронологията на събитията и искат яснота по този въпрос.

Пълна подкрепа за лекарите

Отговорът на ръководството на болницата не закъсня. Целият екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" се обяви в подкрепа на своите колеги от детската хирургия.

"Всеки лекар избира своята професия с една мисъл – да помага. Всеки специалист по здравни грижи поема по този път по същата причина – да помага. Всеки, който е избрал да остане и да работи в болница „Пирогов“, също го прави заради каузата да помага – на непознати и на познати, на пострадали и на болни, при тежки случаи и при медицински казуси, отхвърлени навсякъде другаде като безнадеждни. Помощта не се случва само в работно време и не спира с изписването на пациента", написаха от "Пирогов".

"От самото начало целият екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" вярва и подкрепя своите колеги, които се бориха за живота на 10-годишното момче от Етрополе. Целият екип застава и декларира пълна подкрепа към колегите, които са съпричастни със случая. Уви, те не успяха да го спасят. Това обаче не е защото не са искали, не са направили всичко по силите си, не е защото не са добри специалисти или заради, което и да било от обвиненията, които им бяха отправени. Това е така, защото медицината не е всесилна. Целият ни екип скърби заедно с родителите, близките, приятелите и съучениците на детето. Споделяме тяхната мъка и болка, но категорично не приемаме медиците ни да бъдат демонизирани и нарочвани", коментират от болницата.

От ръководството обявиха, че вярват в работата на институциите и очакват резултатите от съдебно-медицинската експертиза, която да изясни обективно реалната ситуация пред всички.

"Дотогава продължаваме да спазваме закона и запазваме мълчание – съпричастни с трагедията от загубата на детето, но несъгласни с публичното заклеймяване на нашите колеги. След това поемаме ангажимент, че заедно с нашите колеги ще дадем повече информация по случая", обещаха от "Пирогов".

"Присъдите се произнасят, преди дори да е потърсена гледната точка на лекарите"

Мария Янева, която е част от част от юридическия екип на болницата, заяви, че данните по случая съществено се различават от публичната информация, която се разпространява.

"Повече от четири години съм пироговец. Повече от четири години съм част от юридическия екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Повече от четири години работя рамо до рамо с тези хора. Познавам ръководството на болницата, началниците на клиниките, лекарите, медицинските сестри, охраната, администрацията, регистраторите, санитарите дори и бездомните животни пред болницата. Познавам професионалните им битки, човешките им тревоги и отговорността, която носят всеки ден. Като юрист на тази болница, завдно с колегите ми сме преминали през десетки и стотици професионални и човешки казуси. Познавам работата ѝ отвътре и съм запозната в детайли и със случая с починалото детенце от Етрополе", написа тя.

"И затова днес не мога да мълча! Най-вече, заради паметта на едно невинно дете, но и заради погребаната репутация на едни достойни лекари. Защото живеем в държава, в която присъдите се произнасят, преди дори да е потърсена гледната точка на лекарите. Държава, в която всеки се чувства свободен да хвърли камък, да произнесе присъда, да заклейми, без да си даде сметка, че може би има и друга страна на историята. Страна, която също заслужава да бъде чута. Това е страшно!", категорична беше Янева.

"Аз съм човек, който е преминал през много битки за „Пирогов“. Виждала съм политически сили, които са воювали за тази болница. Виждала съм различни интереси и апетити към нея. Виждала съм опити за намеса и битки за нейното бъдеще. Защото „Пирогов“ не е просто болница. Това е болницата, която поема едни от най-тежките случаи в цяла България. Мястото, където е събран огромен медицински потенциал. Мястото, където ежедневно се водят битки за човешкия живот, понякога за живот, за който другаде вече са изгубили надежда", коментира още юристът.

По думите на Янева има нещо, което ѝ е особено трудно да приеме в цялата тази публична кампания.

"Няма лекар, който сутрин да облече престилката си с мисълта, че ще отиде да убие някого. Лекарят отива на работа, за да помага. За да лекува. За да спасява. Понякога успява. Понякога, въпреки всичките си знания, опит и усилия, губи битката. Защото медицината не е всемогъща. И колкото и болезнено да е това, трябва да имаме смелостта да го признаем. Изключително неприятно ми е да слушам хора, които публично се представят като познавачи на медицинските стандарти, а от изказванията им оставам с впечатлението, че познанията им се изчерпват с това, че в спешната медицина има червен, жълт и зелен код. Уважаеми специалисти, медицинският стандарт по спешна медицина не се състои в три цвята! Той трябва да бъде прочетен от началото до края, да бъде разбран и приложен към конкретните факти, преди някой да си позволи да раздава присъди пред телевизионните камери", категорична е тя.

Янева коментира и казуса със статута на "Пирогов".

"Чувам въпроси откъде се е появил дежурен следовател в болницата и защо изобщо има такъв. Уважаеми специалисти, запознайте се с Постановление № 181 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. „Пирогов“ има статут на стратегически обект от значение за националната сигурност. Този статут е свързан със специфичен режим на сигурност, охрана и организация на работата, включително с наличието на дежурен следовател в лечебното заведение. Това не са обстоятелства, които могат да бъдат коментирани на базата на предположения. И още нещо, което сякаш удобно се пропуска: разследването по случая започва по инициатива на самата болница. Болницата не се крие от проверката. Напротив – съдейства на компетентните органи и предоставя необходимите материали. И искам да кажа още нещо, което смятам за важно. Историята не е такава, каквато в момента се представя пред обществото!", заяви Янева.

"Много скоро по този случай ще бъде направено официално изявление, в което ще бъдат представени факти, документи и доказателства. Вътрешната проверка на болницата вече е установила обстоятелства, които съществено се разминават с публично внушаваното. Няма да избързвам с подробности, защото уважавам разследването и закона. Но ще кажа едно: когато фактите бъдат изнесени публично, на някои от хората, които днес толкова категорично раздават присъди, вероятно няма да им бъде никак приятно. Защото истината има едно неудобно свойство – рано или късно излиза наяве", коментира още Янева.

По думите й фактите трябва да бъдат установени, доказателствата – проверени, а отговорността – определена от компетентните органи. "Не от телевизионни студиа, не от социалните мрежи и не от хора, които са решили, че могат да заместят разследващите органи, експертите и съда", добави тя.

Янева заяви, че познава добре лекарите в "Пирогов".

"И с огромна болка чета и слушам как публично се унищожава техният авторитет, как се погребва достойнството им, преди да са известни всички факти. Едно дете загуби живота си. Това е трагедия, която не подлежи на спор. Но в същото време медийните присъди погребват и професионалното достойнство на хора, които също имат семейства, деца, родители, страхове и човешки граници. Хора, които утре отново трябва да влязат в операционната, да поемат поредния спешен случай и да вземат решения, от които зависи нечий живот. А знаете ли какво виждам аз отвътре? Виждам тревогата в очите на тези хора. Виждам как един по един започват да се питат дали си струва да продължат. Виждам как хора, посветили живота си на медицината, започват да губят желанието да работят в среда, в която могат да бъдат публично обявени за убийци, преди някой да е установил какво действително се е случило. И това ме плаши! Защото утре тези лекари може да решат, че повече не искат да носят тази тежест. Може да изберат да напуснат. Може да изберат да работят другаде. А може просто страхът от публичното заклеймяване да стане по-силен от желанието им да продължат. И тогава имам само един въпрос към всички, които днес хвърлят камъни: Кой утре ще отвори вратата на "Пирогов"", попита тя.

"Когато вашето дете има нужда от спешна помощ? Когато моето дете има нужда от лекар? Когато вашите родители, вашите близки или хората, които обичате, се окажат в най-тежката си житейска ситуация? Кой ще бъде там? Кой ще поеме случая, от който всички останали са се отказали? Кой ще застане до операционната маса? Кой ще остане буден цяла нощ, за да се бори за нечий живот? Не унищожавайте доверието в лекарите, защото един ден именно това доверие може да се окаже единственото, на което ще можете да разчитате. Аз не искам безкритично да защитавам никого. Искам справедливост. Искам истината. Искам фактите да бъдат установени и всеки да носи отговорност, ако такава бъде доказана. Но отказвам да приема публичното линчуване на лекари, преди да е приключило разследването. Защото справедливостта не може да бъде избирателна. Съпричастността към едно семейство не изисква да отнемем достойнството на друго. А защитата на лекарите не означава да омаловажим загубата на едно дете. Това са две човешки трагедии, които не бива да противопоставяме", написа още тя.