Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. беше одобрен на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси с 12 гласа "за", 11 "против" и нито един "въздържал се".

Финансовата рамка беше представена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Тя предвижда приходи и трансфери в размер на 5,68 млрд. евро. От тях 5,63 млрд. евро са здравноосигурителни приходи, включително 3,45 млрд. евро от осигурителни вноски и 2,17 млрд. евро трансфери за здравно осигуряване.

Заложените разходи също възлизат на 5,68 млрд. евро. Сумата е с 426,9 млн. евро, или 8,1%, по-висока спрямо бюджета на НЗОК за 2026 г. Още: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

За здравноосигурителни плащания са предвидени 5,41 млрд. евро. Това е увеличение с 478,1 млн. евро, или 9,7%, спрямо настоящата година.

Допълнително през 2027 г. Министерството на здравеопазването ще предоставя ежемесечен трансфер към НЗОК в общ размер от 32,7 млн. евро за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Над 2,5 млрд. евро за болниците, 1,45 млрд. евро за лекарства

Министър Катя Ивкова представи и разпределението на средствата по отделните направления. За първична извънболнична медицинска помощ са заложени 372 млн. евро, а за специализирана извънболнична помощ - 384 млн. евро, което е ръст от 9,3% спрямо тази година. Още: Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

За дентална помощ са предвидени 248 млн. евро, или увеличение със 7,6%, а за медикодиагностична дейност - 176 млн. евро, с 5% повече.

Бюджетът за лекарствени продукти достига 1,454 млрд. евро, което представлява ръст от 9%. Най-голямото перо остава болничната медицинска помощ с 2,531 млрд. евро - увеличение от 8,1%.

В рамките на средствата за болнична помощ са предвидени 81 млн. евро за амбулаторни процедури, диагностика, профилактика и диспансерно наблюдение. Други 36 млн. евро са предназначени за осигуряване на медицински персонал в болниците.

За медицински изделия, използвани в болничната помощ, както и за помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, са заложени 147 млн. евро, или ръст от 2,3%. За други здравноосигурителни плащания са предвидени 96 млн. евро, от които 51 млн. евро са за медицинска помощ съгласно системите за социална сигурност. Още: Край на вариращите цени и 350 евро стипендия за младите лекари: Приоритетите в здравния бюджет за 2027 г.

Фискалният съвет: Здравеопазването може да спести милиарди

Любомир Дацов от Фискалния съвет представи становището на институцията, според което здравеопазването е сред секторите с най-голям потенциал за подобряване на ефективността. Към тях той причисли още вътрешния ред и сигурността, както и общодържавните служби.

Ако в трите направления бъдат достигнати средните нива на ефективност в ЕС, публичните разходи могат да бъдат намалени с 3,5% от брутния вътрешен продукт, посочи Дацов. Като друг сериозен проблем той открои доплащането от пациентите.

Критики към бюджета отправиха и работодателските организации. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева заяви, че камарата посреща и трите проектобюджета със смесени чувства. Според нея системата продължава да се управлява по досегашния начин, въпреки необходимостта от мерки за повишаване на ефективността. Още: НЗОК ще заплаща биомаркерна диагностика за новооткрити онкозаболявания

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България обяви, че организацията няма да подкрепи проектобюджета. Той припомни, че през последните 10 години асоциацията последователно се противопоставя на бюджетите на НЗОК заради неправилната им структура. Според него основният акцент трябва да бъде поставен върху превенцията и профилактиката.

Различна позиция изрази Боряна Абаджиева от Българската търговско-промишлена палата. Тя заяви принципна подкрепа за бюджета, но подчерта необходимостта от по-добра координация между болничната и извънболничната помощ.

Синдикатите искат реформа и по-високи заплати

Ася Гонева от КНСБ също заяви принципна подкрепа за проектобюджета, но настоя за сериозен разговор за преобразуването на здравната система от търговска в социална. Тя постави акцент и върху възнагражденията в сектора, като посочи, че синдикатът подкрепя хоризонтална политика по доходите с увеличение от 10%. Още: Дупката в бюджета на НЗОК заплашва достъпа до нови терапии и лекарства у нас

Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа" коментира, че броят на болниците в България е прекалено голям, а доплащането от пациентите е два пъти над средното за ЕС. Според него ниските възнаграждения в здравеопазването правят работещите в системата по-податливи на корупция.

Спор за заплатите на лекарите и медицинските сестри

Въпросът за възнагражденията на медицинските специалисти предизвика спор между министър Катя Ивкова и представители на опозицията.

В отговор на въпрос на Асен Василев от "Продължаваме промяната" за заплащането на лекарите и медицинските сестри министърът съобщи, че са предвидени 30 млн. евро за стипендии на всички специализанти. Програмата ще обхваща не само лекари, но и медицински сестри.

Средствата ще бъдат изплащани по национална програма, която се разработва паралелно с бюджетната процедура, както и чрез медицинските университети, обясни Ивкова.

Асен Василев обаче възрази, че предвидените стипендии не гарантират увеличение на минималните възнаграждения в системата. Той обяви, че "Продължаваме промяната" няма да подкрепи бюджета на НЗОК.

Здравният министър отговори, че в условията на пазарна икономика държавата не може да определя конкретни заплати, които работодателите да изплащат на служителите си. Съществува обаче възможност да бъдат договорени минимални нива на възнагражденията чрез колективен трудов договор.

Мартин Димитров от "Демократична България" също разкритикува предвидените стипендии. Според него те се равняват на около 460 евро на човек, което е недостатъчно за задържането на младите медицински специалисти в България.

Той постави и въпроса за злоупотребите със средства в здравната система, като настоя за въвеждането на персонализирани известия чрез SMS, с които пациентите да бъдат информирани за използваните от тях медицински услуги.

НЗОК обещава дигитален контрол срещу фиктивните хоспитализации

Представители на "Възраждане" също отправиха критики към финансовата рамка. Георги Георгиев заяви, че заради инфлацията българите ще продължат да доплащат все повече за медицински услуги. Според него системата се нуждае от сериозна реформа, тъй като в сегашния си вид представлява "наливане на огромни средства в една продъдена каца".

Димо Дренчев от партията обърна внимание на проблемите с фиктивните хоспитализации и източването на средства за лекарства.

В отговор управителят на НЗОК Владимир Даскалов съобщи, че са предвидени мерки за засилване на дигиталния контрол. До месец се очаква приложението еЗдраве да бъде надградено с финансов модул.

Чрез него всеки пациент ще може да следи в реално време какви средства изразходва здравната каса за неговото лечение, включително броя на извършените прегледи и стойността на използваните медицински услуги.

Айтен Сабри от ДПС постави под съмнение обхвата на предвидените стипендии, като посочи, че те включват само специализанти, обучаващи се по държавна поръчка. Според нея в бюджета липсват реални реформи, които да мотивират младите специалисти да останат в страната.

Тя обърна внимание и на недостига на медицински персонал в отдалечените планински райони, където според нея е необходима целенасочена държавна политика.