Днес отбелязваме Световния ден за елиминиране на рака на маточната шийка. На 17 ноември 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) стартира Глобалната стратегия за ускоряване на елиминирането на заболяването като проблем за общественото здраве.

Зад тази глобална цел стоят конкретни действия. Стратегията на СЗО поставя следните цели до 2030 г.: 90% от момичетата да бъдат напълно ваксинирани срещу HPV до 15-годишна възраст; 70% от жените да бъдат изследвани с високоефективен тест до 35-годишна възраст и отново до 45 години; 90% от жените с предракови изменения и инвазивен рак да получат необходимото лечение и грижа.

Човешкият папиломен вирус (HPV) е често срещана инфекция, предавана по полов път. Почти всички сексуално активни хора се заразяват с него в даден момент от живота си – обикновено без симптоми, като в повечето случаи инфекцията отзвучава сама. Персистиращата инфекция с високорискови типове HPV обаче е необходимо условие за развитието на почти всички случаи на рак на маточната шийка – най-честият рак, причинен от HPV, който остава сериозно предизвикателство за общественото здраве в България.

Българско ретроспективно проучване, анализиращо икономическата тежест на рака на маточната шийка за периода 2018–2020 г., показва измеренията на заболяването отвъд броя на диагностицираните случаи. За тези три години вследствие на рака на маточната шийка в България са загубени общо 20 446 години живот.

Заболяването има и значителна икономическа тежест. Според същото изследване разходите за лечение на 3540 пациентки с рак на маточната шийка възлизат на 5,74 млн. евро през 2018 г., 6,38 млн. евро през 2019 г. и 6,75 млн. евро през 2020 г. Освен това загубите на производителност, свързани с преждевременната смъртност, са оценени на 7,58 млн. евро за изследвания период.

Тези числа показват измеримата част от тежестта на заболяването. Но зад всяка загубена година живот стоят конкретен човек, неговото семейство и близки – загуба, която не може да бъде изразена единствено чрез икономически показатели.

HPV не се свързва единствено с рака на маточната шийка. Персистиращата инфекция с високорискови типове HPV може да причини и рак на вулвата, влагалището и ануса. Българско изследване на икономическата тежест на тези свързани с HPV ракови заболявания показва, че само за периода 2018–2020 г. те са довели до приблизително 33 299 загубени години живот. Преките медицински разходи нарастват от 10,88 млн. евро през 2018 г. до 12,33 млн. евро през 2020 г., а загубите на производителност вследствие на преждевременна смъртност са оценени на общо 14,11 млн. евро за трите години. Авторите посочват, че оценките са консервативни и реалната икономическа тежест може да бъде по-висока.

В България действа Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от HPV, 2025–2030 г., приета с решение на Министерския съвет на 9 април 2025 г. Стратегическата ѝ цел е намаляване на заболяемостта и смъртността от ракови заболявания, причинени от HPV. Програмата осигурява безплатна ваксинация срещу HPV за момичета на възраст от 10 до 14 години и – за първи път – за момчета на възраст от 10 до 13 години, като през 2029–2030 г. ще бъдат включени и 14-годишните момчета. Обхватът при момичетата се разширява поетапно: в периода 2026–2028 г. в програмата се включват и момичета на възраст 15–17 години, а през 2029–2030 г. – и жени на възраст 18–21 години.

Наред с това ключов остава достъпът до ясна и надеждна информация, която да помага на родителите да обсъдят HPV ваксинацията с медицински специалист и да вземат информирано решение.

През 2026 г. фармацевтична компания MSD България стартира национална информационна кампания, насочена към повишаване на информираността за HPV и за възможността за ваксинация в рамките на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, на Министерството на здравеопазването.

Кампанията включва телевизионна и външна комуникация и поставя фокус върху възможностите за превенция. Тя беше подкрепена от Министерството на здравеопазването, Коалиция HPV, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българската педиатрична асоциация, Българската асоциация по онкогинекология и Българското дружество по акушерство и гинекология.

„Превенцията на определени HPV свързани ракови и други заболявания е грижа за бъдещето на нашите деца. Научните данни показват, че HPV ваксинацията е свързана с по-нисък риск от рак на маточната шийка, като ползата е по-голяма при ваксинация в по-ранна възраст. Затова осигуряваме HPV ваксинация и на нашите колеги и техните семейства чрез вътрешна програма – доверието започва с личния пример. Благодаря на Министерството на здравеопазването, Коалиция HPV и всички наши партньори за общите усилия в подкрепа на информирания избор и достъпа до достоверна информация за HPV превенцията.“, коментира Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания.

На Световния ден за елиминиране на рака на маточната шийка MSD България насочва внимание към значението на достъпа до надеждна информация за HPV и възможностите за превенция. Откритият разговор за HPV и консултацията с медицински специалист могат да подпомогнат родителите при вземането на информирано решение за здравето на техните деца. Глобалната стратегия на СЗО определя ваксинацията, скрининга и лечението като основни направления за елиминиране на рака на маточната шийка като проблем за общественото здраве.