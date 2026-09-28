Ако по-строгите правила не дадат резултат: Омбудсманът иска пълна забрана на тротинетките

Свидетелство за управление на електрическа тротинетка, регистрация на всички превозни средства и финансови санкции за родители, които позволяват на непълнолетни да ги управляват в нарушение на правилата. За такива по-строги мерки се обяви омбудсманът Велислава Делчева пред bTV. Тя не изключи да се стигне и до тяхната пълна забрана, ако и по-строгите правила продължат да не се спазват.

Не може да има всяка седмица новини как някое дете е паднало и е откарано в "Пирогов"

„Омръзна ми всяка седмица да имаме новини, свързани с това как някое дете е паднало, ударило се, закарано е в „Пирогов“ и не дай Боже е станало нещо по-лошо. Статистиката, която ми предоставиха моите колеги в институцията, е, че почти 500 деца са вече по някакъв начин пострадали от карането на тротинетки. И аз ще подкрепа всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва. Родителите купуват тротинетки на децата, те са непълнолетни, въобще не говорим за това, че не спазват изискването, че трябва да са на 16 години. Карат по 2-ма, по 3-ма, без каски и това очевидно в момента не може да бъде контролирано. Затова ще подкрепя всичко, което е свързано с по-строг контрол“, коментира тя.

„На първо място искам да видя наистина всички тротинетки регистрирани“, заяви Делчева. Тя подкрепя и предложението водачите да притежават свидетелство за управление.

Другата мярка, за която настоява, са по-сериозни санкции за родители, които позволяват на непълнолетните си деца да използват тротинетки в нарушение на правилата.

„Финансови санкции. Това трябва да спре“, каза омбудсманът.

Омбудсманът засега не подкрепя пълната забрана на електрическите тротинетки. Според нея първо трябва да се опита с по-строг контрол, свидетелства за управление и по-високи санкции.

„Ако се наложи, ще трябва да минем и към тази санкция, но мисля, че сега е още рано да бъдем толкова категорични“, посочи тя.

Друг сериозен проблем, за който гражданите търсят институцията на омбудсмана, са ВиК услугите.

Делчева посочи, че жалбите са се увеличили с над 30%, като сред основните причини са водните режими, качеството на водата и липсата на достатъчно информация към потребителите.

Най-много сигнали има от Добрич, а жалби са постъпвали и от Балчик.

„Водните режими не престават дори към момента“, заяви омбудсманът.

Тя даде пример и с Кюстендил, където по думите ѝ също има проблеми с водоснабдяването. Сред останалите засегнати места посочи Плевен, Ловеч, Павликени и Свищов.

„Миналата година имахме подписки от 500-600 души, които наистина вече нямат търпението да продължават да се къпят и да си готвят с туби с вода“, каза Делчева.

Според омбудсмана решаването на проблема трябва да започне със законодателни промени, но само те няма да бъдат достатъчни.

Необходим е и по-сериозен контрол върху изпълнението на инвестиционните програми на ВиК операторите. „Всички знаем, че голяма част от проблемите са заради това, че тръбите са стари, водата изтича в земята, тя не достига до хората и не можем постоянно да продължаваме да се оправдаваме с това, че лятото нямало достатъчно дъжд. Не приемам такива обяснения“, заяви Делчева.

Искане за компенсации от „Топлофикация София“

Омбудсманът отново постави и въпроса за компенсации за столичани, които продължително време остават без топла вода или парно.

По думите ѝ аварийни ремонти, които би трябвало да приключат в рамките на 48 часа, в някои случаи продължават четири-пет дни, а понякога и почти месец.

„Когато имаме лошо качество на услугата, когато въобще не ни се предоставя такава услуга, би трябвало насрещната страна да обезщети по някакъв начин софиянци“, заяви Делчева. Тя посочи, че все още няма отговор нито от дружеството, нито от правителството дали ще бъдат предприети стъпки за подобни компенсации.

„Един от основните ми лостове е да бъда досадна“, каза омбудсманът и допълни, че ще продължи да настоява институциите и дружествата да поемат отговорност.

Спор и за минималната работна заплата

Делчева коментира и приетите промени в Кодекса на труда, свързани с начина на определяне на минималната работна заплата. Според нея основният проблем е, че са определени четири критерия, но все още не е ясно каква тежест ще има всеки от тях.

„Никой не знае нейния размер, защото всъщност точна формула все още няма“, заяви омбудсманът.

По думите ѝ част от конкретните правила предстои да бъдат определени с наредба. Делчева изрази притеснение и от обсъжданата стойност от 660 евро за минималната заплата през следващата година.

Според нея не е достатъчно ясно как е достигнато до тази сума и какъв ще бъде ефектът за работещите. Още един проблем Делчева вижда в предложените промени при потребителските кредити.

Тя даде пример с кредит в размер на три минимални работни заплати – около 1890 евро. Според изчисленията, представени от нея, при досегашните правила общата сума за връщане би била около 1920 евро, докато при предложен таван от 20% тя би достигнала приблизително 2232 евро.

„Това са над 300 евро оскъпяване на кредитите на хората“, заяви Делчева. Тя призова депутатите да направят отново изчисленията преди окончателното приемане на промените.

„Надявам се депутатите да си направят по-добре сметката между първо и второ четене“, каза омбудсманът.