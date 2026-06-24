Войната в Украйна:

РЗИ погна басейните в София: Две проби са с отклонения

24 юни 2026, 13:36 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
РЗИ погна басейните в София: Две проби са с отклонения

Столичната Регионална здравна инспекция изглежда е осъществила редица проверки в басейните на територията на столицата. Освен обичайните изследвания на питейни води в периода от 15 до 19 юни 2026 г. в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са изследвани общо както от открити плувни басейни, така и от закрити. Изследвани и анализирани са 7 проби както от химични, така и от микробиологични показатели - 5 в откритите плувни басейни и две в закритите. 

Добри новини за откритите басейни

5 проби са направени на открити плувни басейни за отчетния период. 

Новините след пробите са добри - според информацията няма открити отклонения.

Междувременно химични показатели в басейните на открито не са изследвани за този период. ОЩЕ: Басейните в Гърция масово са незаконни

Две проби с отклонения

Прави впечатление, че от информацията има регистрирани две проби с отклонения от закрити плувни басейни. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Едната е по микробиологични показатели, а другата по химични показатели. 

В практиката най-често отклонение от микробиологични показатели е сигнал за потенциално наличие на бактерии или занижена хигиена, а от химичните показатели по-скоро е свързано с некоректно дозиране на препаратите (хлор или pH).

От информацията обаче не става ясно дали пробите са от един и същи басейн или от два. 

Какво означава това за нарушителите?

От Actualno.com направихме опит да се свържем с пресцентъра на Столична РЗИ, но безуспешно.

В крайна сметка  разговаряхме с  дежурен здравен инспектор по телефона, който поясни, че тези проби не означават автоматично затваряне на басейна, а по преценка на служителя зависи дали ще бъде издадено предписание или акт.

Инспекторът също така обясни, че ситуацията на басейна много зависи и от това какво точно са показали пробите, каквито подробности няма на сайта на Столичната РЗИ. ОЩЕ: Съмнителен кораб край бреговете ни: Какво знаем за мазутните петна по Южното Черноморие? (САТЕЛИТНА СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Басейни РЗИ София замърсяване плувни басейни мръсна вода авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес