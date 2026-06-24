РЗИ погна басейните в София: Две проби са с отклонения

Столичната Регионална здравна инспекция изглежда е осъществила редица проверки в басейните на територията на столицата. Освен обичайните изследвания на питейни води в периода от 15 до 19 юни 2026 г. в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са изследвани общо както от открити плувни басейни, така и от закрити. Изследвани и анализирани са 7 проби както от химични, така и от микробиологични показатели - 5 в откритите плувни басейни и две в закритите.

Добри новини за откритите басейни

5 проби са направени на открити плувни басейни за отчетния период.

Новините след пробите са добри - според информацията няма открити отклонения.

Междувременно химични показатели в басейните на открито не са изследвани за този период. ОЩЕ: Басейните в Гърция масово са незаконни

Две проби с отклонения

Прави впечатление, че от информацията има регистрирани две проби с отклонения от закрити плувни басейни.

Едната е по микробиологични показатели, а другата по химични показатели.

В практиката най-често отклонение от микробиологични показатели е сигнал за потенциално наличие на бактерии или занижена хигиена, а от химичните показатели по-скоро е свързано с некоректно дозиране на препаратите (хлор или pH).

От информацията обаче не става ясно дали пробите са от един и същи басейн или от два.

Какво означава това за нарушителите?

От Actualno.com направихме опит да се свържем с пресцентъра на Столична РЗИ, но безуспешно.

В крайна сметка разговаряхме с дежурен здравен инспектор по телефона, който поясни, че тези проби не означават автоматично затваряне на басейна, а по преценка на служителя зависи дали ще бъде издадено предписание или акт.

Инспекторът също така обясни, че ситуацията на басейна много зависи и от това какво точно са показали пробите, каквито подробности няма на сайта на Столичната РЗИ. ОЩЕ: Съмнителен кораб край бреговете ни: Какво знаем за мазутните петна по Южното Черноморие? (САТЕЛИТНА СНИМКА)