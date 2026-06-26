Кога увеличената простата става опасна?

Увеличената простата е толкова разпространена, че мнозина мъже я приемат за нормална част от стареенето. И наистина след 50-годишна възраст над половината предсталите на силния пол имат някаква степен на доброкачествена простатна хиперплазия. „Разпространена" не означава „безобидна", затова нека разберем кога състоянието е тревожно, защото има симптоми, които просто дразнят, но има и такива, които сигнализират за реален риск за здравето.

Кога е следва да потърсите урологична помощ?

Задържане на урина — невъзможност да уринирате изобщо, трябва да знаете, че това е спешен случай.

Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища — простатата блокира пълното изпразване на мехура, а застоялата урина е идеална среда за бактерии.

Кръв в урината — винаги изисква специална оценка, никога не я пренебрегвайте.

Болка в долната част на корема или в кръста — може да сигнализира за засегнати бъбреци.

Влошаване на бъбречната функция — при дългосрочно неглижиране, задържаното налягане може да увреди бъбреците необратимо.

Силата на оплакванията не отразява точно степента на увреждане. Случва се мъж с умерени симптоми да има сериозно засегнат мехур, докато друг с по-изразени оплаквания да има минимални промени. Именно затова прегледът при уролог всяка година след навършване на 50 е особено важен.

Простатата и ракът

Доброкачествено увеличена простата и рак на простатата са две различни заболявания, но могат да съществуват едновременно. Затова при всяко изследване на простатата се оценяват и двете. PSA тестът, ехографията и при нужда Fusion биопсията с MRI насочване, дават точна картина. Преди години за първи път Хил клиник въведе Fusion биопсията в България и има стотици диагностицирани случаи с тази технология, която значително намалява риска от пропуснат карцином.

Кога е моментът за операция?

Не всяка увеличена простата се оперира твърдят лекарите от Хил клиник. Медикаментозното лечение е първа стъпка при умерени оплаквания. Когато простатата е голяма, симптомите са значими или вече има увреждане на мехура и бъбреците, операцията е по-безопасният избор от безкрайното изчакване.

Д-р Александър Боцевски в операционната

Съвременният стандарт е лазерната енуклеация HoLEP, при която цялата увеличена тъкан се отстранява с холмиум лазер, независимо от размера на простатата. За разлика от традиционната резекция (ТУРП), резултатът е траен, кървенето е минимално, пациентите се прибират вкъщи на следващия ден. Хил клиник е единственият в България с официален международен обучителен център по HoLEP, тук се обучават уролози от цял свят.

Простатата не е тема за след пенсиониране. Ако сте над 45-50 и имате дори умерени оплаквания, профилактичен преглед при уролог е силно препоръчителен. Това е половин час от вашето време, които могат да спестят години усложнения.

Прегледът на простатата в Хил клиник е много по-комфортен за пациентите, защото заменят неудобното и за някои мъже срамно, ректално туширане с ехография! Стойността на пакет „Здраве на простатната жлеза“ е намален с 50% през юни и струва 15 евро/29,34 лева

Запазете час в Хил клиник - София на 02 439 31 31