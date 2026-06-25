Официална информация за състоянието на ранените при ужасяващата катастрофа на „Тракия“

След тежката катастрофа на АМ „Тракия” двама души са настанени в болницата в Ямбол. При инцидента загинаха трима души – две 9-годишни деца и бащата на едно от тях. Д-р Панайот Диманов, директор МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол, коментира пред БНТ какво е състоянието на ранените. Още: Две деца, убити от ТИР: Спорове каква е основната причина

Официална информация от болницата

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„Пострадалите са мъж на 46 години и жена на 49 години. Мъжът е загубил временно съзнание по време на инцидента, сега е в добро състояние. Жената обаче е в тежко състояние, с поражения по корема, червата, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма, тежка черепно-мозъчна травма, счупване на челюст. Още при приемането ѝ в лечебното заведение са започнати реанимационни действия, оперирана е. Снощи се наложи втора операция. В тежко състояние е“, заяви той.

Сигналът за тежкия инцидент е получен около 13:00 ч. След произшествието беше организиран обходен маршрут, а аутобанът към Бургас беше затворен за часове.

Припомняме, че в резултат на тежката катастрофа две деца загинаха, като впоследствие стана ясно, че децата са футболисти на "Славия", пътуващи за турнир в Албена и двама приети в болница пациенти - жена и мъж, като жената е в много тежко състояние: това е равносметката от смъртоносната катастрофа на АМ "Тракия" вчера, 24 юни. Става въпрос за треньора на децата Иван Терзийски и съпругата му. Най-тежкото поражение при нея са разкъсвания на тънки и дебели черва и кръвоносни съдове, има тежки травми в главата и гърдите, съгласно официалната медицинска информация.

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов беше категоричен, че отборът му няма да играе на турнира в Албена и обяви месец траур. Той каза, че ще бъде организиран благотворителен мач в памет на децата и като подкрепа за семействата им. Стефанов все още не е говорил с роднините на децата, има информация от първа ръка от треньора, пътувал с тях.

Най-важното за установяване на точните причини за катастрофата - дали говорим за престъпно поведение на шофьора на ТИР-а или за нещастен случай, за спукана гума. Венцеслав Стефанов беше категоричен, че спирачен път преди удара няма - той каза, че е гледал какво е станало от запис на видеокамера. Засега обаче първата версия на полицията е за спукана гума, но официални резултати от експертиза тепърва се чакат.

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