Ана Бърнабич може да стане временен президент на Сърбия

В случай че сръбският президент Александър Вучич подаде оставка от поста, той ще бъде временно заменен от председателя на парламента Ана Бърнабич. По този начин тя ще стане третата жена в историята на страната, изпълнявала длъжността временен държавен глава - след Наташа Мичич и Славица Джукич-Деянович, отбелязва Danas след първото изявление на Вучич.

Вучич обяви вчера, че планира да се оттегли от поста в рамките на няколко седмици, което ще наложи провеждането на предсрочни президентски и парламентарни избори. Това е вторият път в рамките на 2 седмици, в който той заявява готовност да напусне президентското място след вълната от мащабни протести в Сърбия. Държавният глава обаче остави впечатление, че може да се кандидатира за министър-председател - позиция, за която по собствените му думи неговата партия "мисли всеки ден".

Законът е ясен

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В такъв случай според сръбското законодателство настоящият председател на Народното събрание Ана Бърнабич може да заеме президентския пост за максимум 3 месеца. В случай че Вучич се оттегли преди изтичането на мандата си, Бърнабич ще представлява страната у дома и в чужбина.

Източник: predsednik.rs

Ана Бърнабич е бивш премиер на Сърбия, настоящ председател на Народното събрание (най-висшия законодателен орган в страната) и евентуален временен изпълняващ длъжността президент на републиката, предаде Фокус.

Според сръбското законодателство новите президентски избори трябва да бъдат насрочени в рамките на 90 дни след оставката на държавния глава. Периодът от деня на обявяването на вота до деня на самото гласуване не може да бъде по-кратък от 30 и по-дълъг от 60 дни.

Засега остава неясно дали евентуалните президентски и парламентарни избори ще бъдат проведени "2 в 1" или ще бъдат отделно, както и дали Вучич би могъл да стигне до премиерския пост чрез директно пренареждане на настоящото правителство, без да се явява на нови избори.

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