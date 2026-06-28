Задължителната имунизация на деца срещу варицела стартира на 1 юли

Задължителната имунизация на деца срещу вирусното заболяване варицела в България започва на 1 юли.

Първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. Това е разписано в указания на столичната здравна инспекция до личните лекари, които ще поставят ваксините. Те се прилагат в две дози, като за първата имунизация е необходимо детето да е навършило 12 месеца.

Ваксина в 2 дози

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Варицелата е сред най-заразните вирусни заболявания и засяга най-често децата между 5 и 9-годишна възраст. Имунизацията с първата доза от ваксината срещу вируса осигурява имунитет за няколко години, което позволява прилагането на втората доза да се случи в годината, в която детето навършва 4 години.

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Според указанията на здравните власти, през настоящата година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025 г., за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. Ваксината е съвместима с останалите задължителни ваксини, предаде БНР.

Здравното министерство разпространи информацията, че през следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявяват нужните им количества.

През следващите месеци се очаква и началото на безплатната имунизация срещу сезонен грип за деца от 6 месеца до 7 години, а при деца с хронични заболявания достъпът ще е до навършване на 17 години. Ваксинацията ще бъде по желание на родителите, а за тази година държавата ще осигури около 135 000 дози ваксини.

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