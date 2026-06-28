Местните изригнаха: Не ни обвинявайте за задръстванията в Кресна, имаме право да пресечем града си

Не обвинявайте за задръстванията в Дефилето хората от Кресна! За това призова журналистът Гергана Петрова, която даде гледната точка на местните.

"За задръстванията причините са няколко, като първата е поредица от лоши правителства от последните десетилетия - като в главата ти е да крадеш от народа и от парите, които ЕС ни дава, не можеш да правиш обществено полезни неща. Второ: броят на автомобилите, преминаващи по този маршрут се увеличават с всяка година (благодарете и на алчните хотелиери по Бетономорието; както и на руския мазут разлят по българските плажове)", написа Петрова.

"Това, че жителите на Кресна искат да отидат от едната половина на СОБСТВЕНИЯ СИ ГРАД в другата половина е тяхно човешко право", категорична е тя.

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Петрова призова шофьорите да карат бавно през Кресна, Градешница, Струмяни, Микрево, Сливница и Крушица. "Там пресичат, карат щастливо колела и играят на близките детски площадки нашите деца", допълни тя.

Източник: Facebook

Протест срещу безводието в района

Петрова е организатор на скорошния протест срещу безводието в региона. Според нея това недоволство на местните заслужава не по-малко внимание от тапите по пътя за Гърция.

Над 100 жители на община Струмяни се събраха преди дни на граждански протест под надслов „Вода за хората“, за да изразят недоволството си от ВиК Благоевград и постоянните проблеми с водата във всичките села в общината.

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Хората говориха за дългогодишните проблеми с водоснабдяването, честите режими на водата, високите загуби по мрежата, завишената в огромен размер цена на водата и липсата на чуваемост от държавната и общинска власт. Показаха и спечелени от тях съдебни дела срещу ВиК Благоевград – дела, в които ВиК Благоевград не може да докаже правото си на вземане на парите, които иска от потребители.

На протеста бе припомнено подробно за “мутренските действия на служителите на ВиК Благоевград, които се държат нагло и арогантно с хората от селата, влизат незаконно в къщите – без да питат собствениците на имотите, а понякога и нахлуват дори когато няма някой у дома”, посочи Петрова.