След успешна акредитация болница „Сърце и Мозък“ стана GESEA Diploma Center

Сертифицирането дава право за провеждане официални изпити и за издаване дипломи по международната програма GESEA

С получаването на тази акредитация Плевен се утвърждава като национален и европейски център за обучение и сертифициране по минимално инвазивна гинекологична хирургия, предоставяйки на българските лекари достъп до международно признато обучение по европейски стандарти.

Акредитацията е признание за развитието на СиМлаб и отделението по Обща и онкологична гинекология като модерна обучителна среда, в която теорията, симулационното обучение и практическите хирургични умения се обединяват по европейски стандарт.

Екипът на отделението по обща и онкологична гинекология

Новият статут има важно значение за българските специалисти, тъй като позволява провеждането на GESEA сертификационни сесии у нас, без необходимост кандидатите да пътуват до други европейски държави. Така достъпът до международно признато обучение става по-близък, по-реалистичен и по-устойчив за младите лекари.

С тази акредитация болница „Сърце и Мозък“ – Плевен затвърждава ролята си на водещ център за развитие на минимално инвазивната гинекология в България, а градът се утвърждава като важна точка за медицинско обучение, иновации и професионален растеж.

Постижението е не само институционално признание, но и крачка напред за бъдещето на гинекологичната хирургия у нас.