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Вдигат медицинския хеликоптер за пострадалата при катастрофата на "Тракия"

25 юни 2026, 14:28 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСМПВ
Вдигат медицинския хеликоптер за пострадалата при катастрофата на "Тракия"

С медицински хеликоптер пострадалата при катастрофата край Ямбол жена бе транспортирана в университетската болница "Св. Георги". Решението бе взето от екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка. "Състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен, позволяваща превозването ѝ с въздушен транспорт", каза при прехвърлянето ѝ в хеликоптера д-р Георги Манчев, който е началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“.

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Системата за спешна медицинска помощ по въздуха бе задействана по искане на ямболската болница. Влечебно заведение тя претърпя поредица от операции. Състоянието ѝ бе стабилизирано като непрекъснато бяха наблюдавани жизненоважните показатели.  

След тежка катастрофа вчера, при която загинаха трима души, 49-годишната жена бе настанена в критично състояние в областната болница в Ямбол. Още при постъпването в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Основен риск представляват тежката черепно-мозъчна травма с отток, както и много тежка гръдна травма, обясниха по-рано от лечебното заведение в града.

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Магистрала Тракия катастрофа медицински хеликоптер
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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