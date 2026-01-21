Габрово се размина с грипната епидемия

Оставката на Румен Радев:

Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Габрово реши да не обявява грипна епидемия.

На заседание днес стана ясно, че процентът на заболеваемост е спаднал през тази седмица с 10 на 100. Няма да се променя и графикът на работа за болниците и училищата в областта.

"При нас нещата в последните 2 дни от миналата седмица - четвъртък и петък, ескалираха малко по-нагоре и по-бързо. Имаме заболеваемост от 272,79 на 10 хиляди души население.

Това ни поставя в предепидемична обстановка. Мерките няма да изкоренят епидемията с вълшебна пръчка - целта е да намалим заболеваемостта и натиска върху лечебната мрежа", заяви по-рано доктор Николай Пенчоков, директор на РЗИ-Габрово, предаде Нова тв. 

За изминалата седмица сериозен ръст на заболелите има в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Благоевград и София-област, което също ги поставя на прага на епидемията.

За други три области в страната има вече обявена в грипна епидемия - това са Варна, Добрич и Бургас, като в Бургас мерките са в сила от утре.

