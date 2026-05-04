В деня на акушерката медици искат промяна в детското здравеопазване: Многократни посещения вкъщи до 3-годишна възраст

Работещ механизъм за финансиране от държавата или НЗОК на разширен пакет от амбулаторни здравни грижи в сферата на майчиното и детското здраве.

За това настояват от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), които поставят фокус върху патронажните и амбулаторните здравни грижи днес, 5 май, когато се отбелязва Международният ден на акушерките.

Тази година той ще премине под мотото "Един милион акушерки повече", акцентирайки върху недостига и важността на тези специалисти и здравните грижи, които те могат да предоставят сред обществото.

Според асоциацията всяка държава трябва да осигури необходимите условия на труд и развитие за тези специалисти, така че те да разгърнат пълната палитра от своите компетентности, достигайки до всички нуждаещи се. По този начин ще се подобрят здравните резултати и ще се намали още майчината и детската смъртност.

Предложенията

Исканият механизъм за финансиране на разширен пакет от амбулаторни здравни грижи в сферата на майчиното и детското здраве може да включва от 4 до 16 посещения в дома на детето до навършване на третата му година, като честотата им ще зависи от степента на медико-социалния риск - дали е налице недоносване, хипотрофия, вродени аномалии или други заболявания, дали има проявено насилие или родители с рискови поведенчески фактори (алкохолизъм, наркомания, психични заболявания), какъв е социалният статус на семейството и т.н., сочи позицията на БАПЗГ.

"За съжаление до този момент в България няма приет работещ механизъм за финансиране на подобни патронажни или амбулаторни здравни грижи. Пакетът, който към момента предлага НЗОК е минимален, като предвиждат едно посещение за новородени до 6 месеца след изписване от лечебното заведение", смятат от асоциацията.

"Освен това механизмът на финансирането му е неработещ, тъй като медицинските специалисти нямат право да сключат директно договор със здравната каса, а само чрез общопрактикуващите лекари, които обаче не са заинтересовани от това", твърдят още от БАПЗГ.