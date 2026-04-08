Животоспасяващ полет: Наш “Спартан“ транспортира лекарски екип при донорска ситуация

08 април 2026, 9:28 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Животоспасяващ полет: Наш “Спартан“ транспортира лекарски екип при донорска ситуация

Екипаж на самолет C-27J “Spartan“ с борден номер 073 от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури на 7 април въздушен транспорт от София до гр. Горна Оряховица и обратно на екип от Военномедицинска академия – София.

Полетът беше извършен поради създадена донорска ситуация в МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнотранспортният самолет излетя в 6.32 ч. сутринта на 7 април за летище Горна Оряховица, където кацна в 7.06 ч. Той се приземи обратно на летище “Васил Левски“ – София в 11.43 ч. същия ден.

Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа е капитан Георги Пъшев, помощник – командир - майор Жасмина Христова и борден инженер - капитан Митко Гергов.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ВМА Спартан лекари донорска ситуация
