426 млн. евро дългове: Здравният министър за тежкото финансово състояние на болниците

Дълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите й 17 от болниците имат банкови кредити, което е показател за финансов натиск върху системата. Най-големи задължения имат най-големите лечебни заведения "Св. Георги" в Пловдив, "Александровска" и "Пирогов" в София. Данните са от поискан от нея доклад за кадровото обезпечаване, разплатените задължения от началото на годината и дължимите суми, включително сумите по проекти, които здравното министерство изпълнява.

"Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници", каза министърът. И уточни, че прогнозната стойност на тези средства е 56,7 млн. евро, като предстои днес да бъдат детайлизирани сумите. "В последните три години има доста забавяния в изпълнението на проектите", отчете тя.

"Това е тежко наследство", каза още министър Ивкова и изрази увереност, че препятствията ще бъдат преодолени, посочвайки срещите си със съсловните организации, състояли се през последните дни.

Общият размер на разходите на Министерството на здравеопазването до 30 април 2026 г. е 188 380 000 евро.

"Не ви обещавам лесни решения и бързи резултати, но ви представих какво е финансовото състояние. Ще работим за система, която да е по-отговорна", каза Ивкова.

По отношение изграждането на националната детска болница, министърът каза, че тръжната процедура е спряна, тъй като има внесена жалаба в КЗК. Тя добави, че това не означава, че не се обсъждат другите дейности, свързани с този проект. И подчерта, че се работи по отношение на кадрите и довеждащата инфраструктура. Водят се разговори с МРРБ, за да не се губи ценно време.