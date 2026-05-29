Смяна на личен лекар вече и онлайн

Всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, могат да направят това до края на месец юни. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „За граждани“, линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода 1 до 31 декември.

ОЩЕ: Личните лекари бесни на приетата наредба за телемедицина: Повече не ни пращайте снимки по Viber и не ни звънете, незаконно е да ви отговорим!

Как може да бъде извършена смяната?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя и възможност смяната на общопрактикуващ лекар да става онлайн. Това се осъществява в рубрика „Е-услуги“, линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“, „Вход с цифров сертификат“, меню „Избор на личен лекар“, като формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Трябва ли да уведомите досегашния си лекар?

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).