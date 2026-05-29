Грижата за здравето започва с навременната профилактика

На 29 май светът отбелязва деня на гастроентерологичното здраве. По този повод разговаряме с д-р Горан Сарафилоски, началник на клиниката по гастроентерология в ,Сърце и Мозък’. Той е един от най-обичаните лекари и носител на приза „Златно сърце на годината за 2025 г.“

Д-р Сарафилоски, открити навреме, множество от заболяванията са напълно лечими, така ли е и в гастроентерологията?

За съжаление все повече млади хора постъпват за лечение с остри възпалителни състояния на стомашно-чревния тракт, хранителни разстройства и дори онкологични заболявания. Затова няма да се уморя да апелирам: превенцията е най-доброто решение!

Наблюдавайте тялото си, подлагайте се на годишни прегледи и кръвни изследвания. Когато имате притеснения „не чакайте да мине“, а се обърнете към специалист.

Наблюдаваме все повече инициативи за борба с рака на дебелото черво. Достатъчно резултатни ли са те?

Ракът на дебелото черво засяга 28 на 100 000 души население в България. При жените той заема второ място след рака на гърдата, а при мъжете е на трето място след рака на белия дроб и на простатата. Новооткритите случаи са главно в напреднал стадий. Правилната профилактика може да помогне на една част от хората да не се срещнат изобщо с рака чрез излекуване на предраковите заболявания, а на друга част заболяването да се открие и лекува в ранен стадий.

Толкова ли е страшна колоноскопията?

Колоноскопията е златен стандарт и предпочитан метод, поради цялостна визуализация на дебелото черво, откриване и отстраняване на полипи, диагностициране на карциноми. Дори с най-модерните методи за диагностика все още премахването на полипи или други образувания става по хирургичен път.

Какви са Вашите препоръки?

Колоноскопия е задължителна над 45-50-годишна възраст при липса на оплаквания. А при по-ранна възраст при наличие на симптоми като подуване на корема, неясна болка, нарушен ритъм на дефекация и кръв във фекалните материи е необходима и преди навършването на 45 г. При лицата с фамилна обремененост е препоръчително извършването на колоноскопия през 3-5 години. Открит навреме, ракът на дебелото черво се излекува успешно в 90 на сто от случаите.

Клиниката по гастроентерология скоро отбеляза годишнина. Каква е равносметката?

Гастроентерологията е специалност, която изисква не само модерна апаратура, но и отношение, търпение и внимание към пациента. Ние успяхме да съчетаем високите медицински стандарти с човешкото отношение. Продължаваме да работим активно и в посока профилактика, защото най-голямата победа е заболяването да бъде предотвратено или открито навреме. Именно това е и нашето послание по повод Световния ден на гастроентерологичното здраве – грижата за здравето започва с навременната профилактика.