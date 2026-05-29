Неврохирургът проф. Зафер Токташ гостува в София на 6.06.26 г. - възможност за второ мнение при сложни неврохирургични диагнози

Все повече пациенти с вече поставени неврохирургични диагнози търсят не просто лечение, а яснота - какви са съвременните възможности, кои методи се прилагат в специализираните центрове и какво реално могат да очакват като резултат и възстановяване.

На 6 юни 2026 г. (събота) в София ще се проведат информационни срещи с проф. Зафер Токташ - неврохирург с международен опит, директор на отделението по неврохирургия в болница Мемориал Аташехир и преподавател в Университета „Ускюдар“.

Срещите се организират от Медикъл Караджъ и са насочени към пациенти, които желаят второ мнение и по-добра ориентация относно възможностите за лечение в чужбина. За записване, можете да се свържете с екипа на тел. 0878500730.

Интересът към лечението в чужбина продължава да нараства, особено при по-сложни неврохирургични случаи. Причините, които пациентите най-често посочват, са достъпът до минимално инвазивни техники, използването на високотехнологично оборудване за прецизна навигация и мултидисциплинарният подход при комплексни диагнози.

Проф. Зафер Токташ има дългогодишен опит в оперативното лечение на заболявания на мозъка и гръбначния стълб. В практиката си работи по случаи, изискващи индивидуална преценка и внимателно планиране на лечението, като ежегодно извършва стотици неврохирургични интервенции.

По време на индивидуалните срещи в София могат да бъдат обсъдени състояния като:

• мозъчни тумори

• аневризми

• аденоми на хипофизата

• малформация на Киари

• тригеминална невралгия

• дискова херния

• стеноза на гръбначния канал

• тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб

• сирингомиелия

• сколиоза и кифоза

Срещите са подходящи за хора с вече поставена диагноза, които искат да получат второ мнение относно възможностите за последващо лечение и съвременните подходи, които се прилагат при техния случай.

Срещите са безплатни, но се провеждат само с предварително записване, тъй като местата са ограничени. Осигурен е превод и съдействие от екипа на „Медикъл Караджъ“.

📅 6 юни 2026 г. (събота) - София

📞 Записване: 0878 500 730

За хората, изправени пред важни решения относно своето здраве, подобна среща може да бъде ценна възможност за повече яснота, спокойствие и информиран избор за следващите стъпки.