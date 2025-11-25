Кейт Мидълтън проговори за зависимостите: Не е избор или личен провал

Принцеса Кейт Мидълтън отдавна използва своята платформа, за да насочи вниманието към емоционалните и социални предизвикателства, пред които са изправени семействата зад затворени врати на дома. Тази седмица тя се върна към една от каузите, които са най-близки до сърцето ѝ, като отправи призив за по-голямо състрадание към хората, които се борят със зависимостта. Нейните коментари дойдоха в момент, в който Обединеното кралство дава старт на Седмицата за осведомяване за зависимостта, ежегодна кампания, ръководена от Forward Trust, където тя е кралски патрон.

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс се ангажира с усилията за намаляване на стигматизацията около зависимостта от ранните години на публичния си живот. Последното ѝ послание, публикувано в понеделник, показва продължаващ личен ангажимент да насърчава хората да подхождат към проблема с човечност, а не с осъждане. "Смирено наблюдаваме значителния напредък, постигнат в по-доброто разбиране на зависимостта и борбата със стигмата около нея. Но все още има много да се направи", каза тя.

"Зависимостта не е избор или личен провал, а сложно психично състояние, което трябва да се посреща с емпатия и подкрепа. Но все пак, дори и сега, през 2025 г., преживяването на хората със зависимост е белязано от страх, срам и осъждане. Това трябва да се промени."

Снимка: Getty Images

Нейното изявление отразява по-широката кампания на застъпниците, които твърдят, че семействата често носят това бреме в мълчание. Мнозина се чувстват неспособни да говорят открито за проблемите на свой роднина или приятел, страхувайки се от негативни реакции от страна на другите.

Принцесата подчерта степента на това мълчание, отбелязвайки колко дълбоко стигмата продължава да оформя живота на хората, които се борят с зависимостта от наркотици, алкохол, лекарства или хазарт. "Стигмата, обграждаща тези, които се борят със зависимостта, позволява тя да процъфтява зад затворени врати, да оказва влияние върху семействата и общностите и в крайна сметка да разрушава животи. Мнозина от нас познават някого, който се бори със зависимост", продължи тя. "Сега е моментът да покажем състрадание и любов, за да помогнем на тях, на техните приятели и семейства да потърсят подкрепа от организации като The Forward Trust."

Призив за разговори и насърчаване на ранна помощ

Снимка: Getty Images

Принцесата подчерта, че възстановяването не започва с драматичен пробив, а с обикновен разговор. Признавайки, че много хора крият своите проблеми в продължение на години, тя подчерта важността за създаването на среда, в която хората се чувстват в безопасност да потърсят помощ.

"Възстановяването е трудно, но с правилното лечение е възможно. И това започва с разговор, с готовност да изслушаме и да покажем, че ни е грижа", каза Кейт. "Като говорим открито за това, заедно можем да извадим зависимостта и вредата, която тя причинява, от сенките", добави тя, призовавайки хората да покажат на засегнатите и техните семейства, че "не са сами", пише "Marca".

