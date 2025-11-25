ЦСКА продава ненужен на 12-кратен шампион на Швеция

Един от ненужните футболисти в състава на ЦСКА си намери нов отбор, в който да продължи кариерата си. Става въпрос за 26-годишния вътрешен полузащитник на „армейците“ Давид Сегер, който не попада в плановете на Христо Янев и най-вероятно ще се раздели с „червените“ по време на зимния трансферен прозорец. Поради тази причина в последните седмици ръководството на българския гранд усилено търсеше къде да го пласира.

ОЩЕ: Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

Давид Сегер е пред преминаване в Юргорден

В крайна сметка Давид Сегер е много близо до завръщане в родната си Швеция. Към полузащитника има сериозен интерес от страна на 12-кратния шампион на страната – Юргорден. Това съобщиха медиите в скандинавската държава. Тимът от Стокхолм завърши на 5-то място в крайното класиране в шведския елит и търси качествени футболисти, които да му помогнат да се бори за титлата. Един от набелязаните е именно полузащитникът на ЦСКА.

Шефовете на ЦСКА са готови да продадат халфа срещу символична сума

Давид Сегер има договор с ЦСКА до лятото на 2028 година. „Червените“ обаче са готови да се разделят с него срещу символична сума. Ако това не се случи, то ръководството на „армейците“ ще прекрати договора му по взаимно съгласие. Халфът пристигна в България гранд в средата на юли 2025-та от шведския Йостерс срещу 400 хиляди евро. Той обаче тотално разочарова с представянето си като до момента е изиграл общо 13 мача за ЦСКА във всички турнири, в които не се е отчел с гол или асистенция.

ОЩЕ: Христо Янев зачеркна халф на ЦСКА, "червените" вече го предлагат на други клубове