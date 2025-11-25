Дядо зад клавиатурата: Заплашвал важен гръцки политик

Властите идентифицираха 79-годишен мъж като лицето, стоящо зад онлайн публикация, в която се заплашва да извърши престъпления срещу важна политическа фигура в Гърция, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimeirni. Всичко започнало през октомври 2024 г. след публикация на заплашително съдържание, насочено към политическата фигура. Подадена беше жалба и тя беше внесена в Първоинстанционната прокуратура на Атина, която разпореди предварително разследване.

Полицията съобщи, че след подробно дигитално разследване, проведено с компанията на платформата и доставчиците на интернет услуги, 79-годишният мъж е идентифициран като администратор на акаунта, от който е публикувана публикацията.

Делото срещу него за заплаха за извършване на престъпления е внесено в компетентния прокурорски орган.

Нападенията срещу гръцки политици

Припомняме, че през октомври група от около 25 души с качулки нападнаха гръцкия депутат от "Нова демокрация" и бивш министър Макис Воридис и семейството му в Ираклион, Крит.

През август депутатът от партията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис "Нова демокрация" Стратос Симопулос беше обект на бомбена атака. Ставаше въпрос за атака с импровизирани взривни устройства срещу жилищната сграда, където той живее в Солун. Впоследствие се оказа, че това е било сълзотворен газ. Потърпевшият чул силна експлозия и си помислил, че е резервоар за газ, но след това Службата за борба с тероризма го уведомила, че става въпрос за експлозия от газови кутии на входа на жилищната сграда.

През май друг гръцки депутат от управляващата в Гърция партия "Нова демокрация" стана мишена на подпалвачи. Става въпрос за Максимос Харакопулос, пред чийто дом също избухна експлозия.