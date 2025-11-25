Мълния разруши къща в Хърватия

Силната гръмотевична буря, която удари Хърватия през последните дни, остави сериозни последици в отдалеченото биоковско село Мараси. Предполага се, че удар от мълния е причинил пожара, който напълно унищожи семейния дом на Красна Миланович, последният жител, роден в този изоставен град, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на „Слободна Далмация“. Пожарът е забелязан от съседи, дошли от Макарска, а на мястото са отишли ​​и служители на криминалната полиция от Вргорац, за да извършат оглед.

Шок за собственичката

Това е бил огромен шок за собственичката, особено след като тя самата е ремонтирала къщата преди около десет години.

„Все още съм в шок, не знам какво да ви кажа. Родена съм в тази къща и когато си помисля за това, емоциите ми веднага започват да се изострят. Възстанових тази къща с големи трудности през 2013 г., след онзи голям сняг. Смених покрива, гредите, прозорците... Инвестирах колкото можех, защото животът никога не е бил благосклонен към мен, така че никога не съм имала излишни пари. Борих се през живота“, каза видимо разтърсената г-жа Миланович.

Въпреки че е съкрушена от събитието, тази 61-годишна жена не се отказва от желанието си да възстанови дома си от пепелта.

Пуст град с трудно минало

Село Мараси, разположено на надморска височина от около 650 метра, е изоставено от десетилетия. Повечето от жителите са се преместили в търсене на по-добър живот, от Макарска и Сплит до Австралия.

Мястото помни и трудните дни от 1942 г., когато по време на операция „Албия" четниците извършват тежки престъпления. Последният роден в Мараси е собственикът на изгорялата къща, през 1964 г.