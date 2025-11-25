На военно ниво: Сърбия и Китай се сближават, НАТО под напрежение

Сърбия е суверенна държава и има право на съвместни военни учения с Китай, но НАТО се дистанцира от отношението на президента на страната Александър Вучич към Пекин.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Радио Свободна Европа. Причината Алиансът да е скептичен към Пекин, по думите на Рюте, е "защото цялостните му действия са съмнителни".

"Сърбия може сама да взема решения за своите партньорства. Но нека не бъдем наивни относно Китай", посочи Рюте. Той отбеляза, че НАТО наблюдава с повишена тревога сътрудничеството на Китай с Русия, Северна Корея и Иран.

Според него процесите в Индотихоокеанския регион и в евроатлантическото пространство са все по-силно свързани.

Дистанция от Сърбия

Рюте добави, че НАТО поддържа диалог със Сърбия, а самият той е в пряк контакт с президента Вучич.

"Бих се дистанцирал от това, което президентът Вучич прави с Китай", коментира той и обясни, че алиансът трябва да гарантира сигурността на държавите-членки "от всеки, който би им навредил".

Разгръщането на китайските въоръжени сили и военните им възможности трябва да бъдат наблюдавани внимателно, смята той.

"Когато гледаме огромното струпване на китайски въоръжени сили, нека бъдем наистина наясно какво се случва там", каза Рюте, цитиран от БТА.

Неутралитет, но не съвсем

Официално Сърбия поддържа военен неутралитет, но страната проведе първото си съвместно военно учение с Китай през юли тази година, припомня Ен1.

Специалните части имаха 10 дни в провинция Хъбей, а Сърбия взе участие в ученията въпреки предупрежденията от страна на ЕС.

Белград укрепва военнотехническото си сътрудничество с Пекин, като през 2020 г. закупи от Китай 6 безпилотни апарата CH-92A, а 2 години по-късно придоби и зенитно-ракетната система FK-3. Източници на медията смятат, че Сърбия е поръчала и нови разузнавателни дронове CH-95.

САЩ също предупреждават за задълбочаващото се сътрудничество между Сърбия и Китай в сферата на отбраната.