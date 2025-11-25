Любопитно:

25 ноември 2025, 09:47 часа 258 прочитания 0 коментара
Левски е в топ 10 в Европа, гони и друг рекорд

Левски е лидер в Първа лига не само по точки, а и по голова разлика. „Сините“ спечелиха 38 пункта след изиграването на първите 16 мача в родния елит. Освен това, те вкараха 33 гола и допуснаха 9, което прави головата им разлика плюс 24. По този показател те са на седмо място в Европа. Другият рекорд, който на „Герена“ гонят, е този за посещаемост.

Отборът с най-голяма голова разлика в Европа е с плюс 36

Според колегите от „Мач Телеграф“, с головата си разлика от плюс 24, Левски се нарежда на седмо място в Европа по този показател. Става въпрос за първенствата, които са разделени на есенен и пролетен дял, тъй като има и такива, които ако не са завършили вече, то скоро ще приключат. Пример е шведският шампионат, който вече видя своя край. Единственият отбор от топ 5 първенствата, който е пред Левски в класирането, е Байерн Мюнхен. Възпитаниците на Венсан Компани отбелязаха 41 гола в Бундеслигата и допуснаха 8. Пред баварците е само уелският ТНС, който от началото на сезона е вкарал 51 гола и е допуснал 15. Други отбори пред Левски са Цървена Звезда (Сърбия), Целие (Словения) и Шахтьор (Украйна).

Хулио Веласкес

Левски гони своеобразен рекорд по посещаемост

В същото време Левски гони и своеобразен рекорд. „Сините“ се радват на добра посещаемост от началото на сезона, като феновете напълниха стадиона три пъти – два пъти в Европа и веднъж в Първа лига – за мача срещу Лудогорец. Последният мач на „Герена“ преди зимната пауза ще бъде срещу Септември. Преди него средната посещаемост на стадиона е 11 375 души. Това е с над 1 000 повече от същия период миналата година и с много повече от предните три сезона. Съперникът може да не е от отборите, които предизвикват масов интерес, но ако искат да подобрят рекорда, феновете на Левски трябва да напълнят стадиона срещу Септември.

Николай Илиев
