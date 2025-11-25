"Посъветва ме сама да сложа край на живота си, за да го направи друг": Разказ на жена за домашното насилие

Заплахите са постоянно. Заля ми колата с червена боя. Човекът, който прави това, бе задържан в полицията за 24 часа и се надявам всичко да приключи чрез делото, което започва. Това сподели Весела Александрова от Стара Загора в ефира на Нова телевизия за насилието от страна на мъжа, с когото живеела на семейни начала и от когото има малко дете.

ОЩЕ: На всеки 10 минути една жена бива убита от близък мъж

Тормозът не спира

Една от последните заплахи, които е получила, е че било по-добре тя сама да сложи край на живота си, в противен случай съвсем скоро някой друг ще го направи и то по брутален начин.

Тормозът, въпреки адвокатите, съдебните процедури и ограничителни заповеди, продължава. "Новите заплахи и посегателства няма да ме откажат. Не мога да изгубя психиката си и вярата, че всичко ще завърши добре за мен. Вярвам в закона и неговото върховенство", посочи Весела.

ОЩЕ: След жесток побой: Жена с избити зъби и отскубнати кичури коса

"Апелирам към всички жени, които са жертви на тормоз, да не се отказват от битките си. Важно е да потърсят подкрепа от семействата си, от близките, от адвокатите, от институциите, от организациите, които работят с проблема. Вярно е, че нещата стават бавно и трудно, но има смисъл", каза тя в Международния ден срещу насилието над жените.

Весела намерих подкрепа от асоциация „Деметра“, където получила морална подкрепа и правилни съвети.