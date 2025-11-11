Лечение в чужбина на детски ортопедични заболявания – проф. д-р Емел Гьонен гостува в София

На 21-ви ноември 2025 г. в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Емел Гьонен – специалист по детска ортопедия и травматология от Университетска болница „Коч“ в Истанбул. Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в рамките на инициативата за достъп до съвременно лечение в чужбина.

Проф. д-р Емел Гьонен е специалист с дългогодишна практика в диагностиката и лечението на сложни ортопедични заболявания при деца. Проф. Гьонен съчетава задълбочения научен подход с иновативни хирургични техники и методи за възстановяване, които дават реален шанс за по-добро качество на живот на децата.

Основни направления на лечение

По време на срещите ще бъдат разгледани възможностите за лечение в чужбина на редица ортопедични състояния в детска възраст, сред които:

Детска церебрална парализа

Неврологични ортопедични проблеми

Нарушения на походката и деформации на крайниците

Заболявания на тазобедрената става – дисплазия, болест на Пертес, вродена луксация

Деформации на стъпалото – еквинус, конско стъпало, вертикален талус

Травми и наранявания при деца

Проф. Гьонен прилага индивидуален подход към всяко дете, като акцентира върху ранната диагностика, възстановяването на функционалността и подобряването на двигателните умения.

Срещи, посветени на информирания избор

Родителите ще имат възможност да получат информация за съвременните методи, използвани в Турция, както и за организационната подкрепа, която „Медикъл Караджъ“ осигурява на пациентите при планиране на лечение в чужбина – от получаване на второ мнение до пълната координация на процеса.

📍 Дата: 21.11.25 г. (петък)

📍 Място: София

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

🌐 https://www.medikara.bg/freeconsults/emel-21-11-25