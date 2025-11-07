Ваксината срещу варицела става задължителна, държавата ще вади милиони за нужните количества

Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар, а вече са публикувани за обсъждане изменения и допълнения в съответната наредба. Това означава, че от 2026 г. ваксината срещу варицела ще стане задължителна - план, който здравният министър Силви Кирилов вече обяви публично. У нас към момента задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б (ХИБ) и пневмококови инфекции.

Сега към Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България е планирано да се добави и варицела. Обществените консултации вече са в ход след представяне на проекта от здравното министерство и ще продължат до 6 декември.

Варицелата: едно от най-заразните заболявания

Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. Предвид лесния начин за разпространение на причинителя на болестта (Варицела-зостер вирус - VZV) и способността да заразява, достигаща почти 90% при близък домашен контакт, при липса на средство за превенция варицелата е "неконтролируема инфекция", аргументират се от Министерството на здравеопазването.

Те цитират данни на Световната здравна организация (СЗО), която оценява годишното глобално въздействие от варицела на приблизително 140 милиона случая с 4,2 милиона тежки усложнения, изискващи хоспитализация, и 4200 починали.

Варицела е най-често регистрираното заразно заболяване у нас - относителният дял годишно е от 45,87% през 2009 г. (29 117 заболели) до 52,03% през 2024 г. (27 707 заболели).

У нас най-често засегнати от варицела са децата до 14-годишна възраст, които са около 85-90% от заболелите, като най-висока е заболяемостта във възрастовата група 1-4 г.: между 3000 и 5000 заболели на 100 000 души население. Следва групата 5-9 години със заболяемост между 2000 и 3000 на 100 000 население. Макар и с много по-ниски индекси, случаи на варицела се регистрират и в останалите възрасти, като има повишен риск за възникване на усложнения.

С най-висок риск от усложнения са новородените, особено родени преди 28-мата гестационна седмица и с тегло под 1 кг - в зависимост от имунния статус на майката. Също сред най-високорисковите групи са малките деца, бременните жени, възрастните и имунокомпрометираните пациенти. При новородените варицелата може да е животозастрашаващо заболяване, особено ако майката заболее в рамките на няколко дни преди или след раждането.

Усложненията могат да засегнат всички органи. Най-честите водят до пневмония, бронхити и кожни усложнения. Като основно усложнение след преболедуване от варицела може да се приеме заболяването херпес зостер, което е по-характерно при лица над 50 г.

Обичайно варицелната инфекция е със зимно-пролетна сезонност, като ежегодно се регистрират взривове в училища и детски заведения, бежански центрове и домове за медико-социални дейности от затворен тип.

Независимо че варицелата е обичайно лекопротичащо заболяване с доброкачествена прогноза, в периода 2009-2024 г. в страната са регистрирани общо 14 смъртни случая. Те са в широк възрастов диапазон - от 2 г. и 10 месеца до 41 г.

Опитът показва: ваксинационно покритие от поне 80% води до спад в заболяемостта

Опитът на държавите, прилагащи варицелна ваксина, показва, че когато е достигнато и поддържано високо имунизационно покритие - 80% и нагоре, това е довело до значителен спад в заболяемостта, ограничаване на взривовете, смъртността и нивото на хоспитализации, причинени от варицела, пишат от здравното министерство в мотивите си към проекта.

Ваксина срещу варицела може да се прилага едновременно с другите ваксини, включени в рутинната имунизационна програма за деца за съответната възраст.

Натрупаните вече данни от страниq въвели варицелна ваксинация в имунизационните си календариq потвърждават нейната висока имуногенност. За това свидетелства фактът, че един месец след ваксинация наличие на специфични IgG антитела може да бъде открит при повечето здрави деца, като защитни нива се наблюдават при 85-89% от децата, ваксинирани с 1 доза моноваксина, и при повече от 99% от децата, ваксинирани с 2 дози.

Систематичен преглед на 40 клинични проучвания и епидемиологични проучвания на епидемични взривове сочи, че ваксиналната ефективност при приложена една доза варицелна ваксина при деца на възраст от 9 месеца до 12 години е средно 83% срещу всички степени на тежест на заболяването, 95% за предотвратяване на умерено или тежко заболяване и 100% за предотвратяване на тежко заболяване.

Систематичният преглед на доказателствата за безопасност на варицелните моноваксини показва, че те се понасят добре. Най-честите нежелани реакции след ваксинация на здрави деца включват леко уплътняване, зачервяване на мястото на инжектиране, обрив (локален или генерализиран) и повишаване на телесната температура над 39 градуса.

Редки усложнения, които са потвърдени да са причинени от щама VZV Oka, включват пневмония, хепатит, менингит при херпес зостер, повторен херпес зостер, тежък обрив и вторично предаване. Те се наблюдават предимно при имунокомпрометирани пациенти или такива със други сериозни медицински състояния, които не са били диагностицирани по време на ваксинацията.

Как ще се извършва имунизацията?

"В тази връзка с проекта на наредба се допълва Имунизационния календар на Република България с включване на имунизацията срещу варицела за родените през 2025 г. в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на 4-годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина лицата, при които в периода след поставяне на първата доза ваксина срещу варицела възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

Още една ваксина

Отново по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по Акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология, към целевите имунизации в страната се добавя целева имунизация срещу респирато рно-синцитиален вирус (RSV) при бременни между 24 и 36 гестационна седмица.

Прогнозна стойност

Прогнозната стойност за осигуряване на необходимите количества ваксини за задължителна имунизация срещу варицела и целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус е в размер на 5 547 000 лева за 2026 г.

За 2027 и 2028 г. е предвидено увеличаване на обхвата при бременни, като общата стойност на двете ваксини е в размер на 6 457 800 лв. годишно, става ясно от проекта на здравното министерство.

