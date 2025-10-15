Войната в Украйна:

Младите лекари излизат на нов протест

15 октомври 2025, 06:27 часа 375 прочитания 0 коментара
Младите лекари излизат на нов протест

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов: "Погребението на едно бъдеще". Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство. Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като причина за смъртта посочват нехайството на институциите. Още: "Стига лъжи": Младите лекари отново излязоха на протест (СНИМКИ)

Сбогуване с бъдещето

Половин година след като поставянето на искания за реформа и достойно заплащане, не се случва нищо, посочи Василена Димитрова, студент по медицина: "Няма никакви действия и воля от страна на властимащите да направят промени, които да ни дадат надежда да останем в България".

Още: Една трета от лекарите и сестрите ни страдат от депресия. Каква е ситуацията в Европа?

Миналата седмица здравният министър Силви Кирилов предизвика напрежение сред младите лекари със свое изказване за системата: "В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България, като започнете от академици и член-кореспонденти до последния санитар".

За днешния протест е обявен дрескод в черен цвят. Организаторите подготвят и шествие до "Орлов мост".

Още: Важни са всички - от медика до последния санитар: Здравният министър не се извини на младите лекари

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
протест медици лекари млади лекари
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес