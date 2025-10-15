Младите лекари излизат на нов протест

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов: "Погребението на едно бъдеще". Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство. Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като причина за смъртта посочват нехайството на институциите. Още: "Стига лъжи": Младите лекари отново излязоха на протест (СНИМКИ)

Сбогуване с бъдещето

Половин година след като поставянето на искания за реформа и достойно заплащане, не се случва нищо, посочи Василена Димитрова, студент по медицина: "Няма никакви действия и воля от страна на властимащите да направят промени, които да ни дадат надежда да останем в България".

Миналата седмица здравният министър Силви Кирилов предизвика напрежение сред младите лекари със свое изказване за системата: "В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България, като започнете от академици и член-кореспонденти до последния санитар".

За днешния протест е обявен дрескод в черен цвят. Организаторите подготвят и шествие до "Орлов мост".

