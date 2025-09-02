Войната в Украйна:

Мозъчна и гръбначна хирургия в чужбина – безплатна среща със специалиста проф. д-р Токташ в София

02 септември 2025, 10:43 часа 554 прочитания 0 коментара
Мозъчна и гръбначна хирургия в чужбина – безплатна среща със специалиста проф. д-р Токташ в София

На 13-ти септември 2025 г. (събота) в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница Мемориал Аташехир, Истанбул. Срещите с професора се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

Защо да изберете среща с проф. д-р Токташ?

Проф. Токташ е международно признат неврохирург с над 20 години клиничен опит. Годишно извършва над 400 операции, като прилага най-съвременни методи, включително минимално инвазивни техники. Той е добре познат и сред българските пациенти, които от години му се доверяват за лечение на сложни мозъчни и гръбначни заболявания.

Кои пациенти могат да се възползват?

Информационните срещи са насочени към хора, които търсят възможности за лечение в чужбина при:

  • тумори на мозъка и гръбначния стълб,
  • мозъчни аневризми и съдови малформации,
  • сколиоза и кифоза,
  • хидроцефалия,
  • сирингомиелия и малформация на Киари,
  • спина бифида,
  • дискова херния и спинална стеноза,
  • тригеминална невралгия,
  • тетракорд синдром и други сложни неврохирургични заболявания.

📍 Място: София
📅 Дата: 13.09.25 г. (събота)
📞 Записване и информация: 0878 500 730
🌐 Повече детайли: www.medikara.bg/freeconsults/zafer-toktash-13-09-25  

‼️ Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес