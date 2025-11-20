Мултидисциплинарен екип в „Сърце и Мозък“ успешно води битката с рака на простата

Всяка година около 3000 българи се разболяват от рак на простатата

Ракът на простата е второто по честота онкологично заболяване сред мъжете. Новодиагностицираните случаи в света през последната една година са 1 467 854. В Европа ракът на простата се нарежда на първо място, като годишно се регистрират над 473 000 нови случаи. В България те са над 3000 годишно. Причините са генетични, възрастови, хормонални, в това число наднорменото тегло и начина на живот. Симптомите са често уриниране, особено нощем, трудно или отслабено уриниране, болка или парене, кръв в урината или спермата, болки в гърба, таза или бедрата (при напреднал стадий). Според специалистите, тези симптоми може да се дължат и на други, по-безобидни състояния като простатит или доброкачествена хиперплазия.

По повод Мовембър – Месец на мъжкото здраве, специалисти от ,Сърце и Мозък‘ организираха среща за подкрепа на пациентите с рак на простата и техните семейства по инициатива на проф. д-р Наталия Чилингирова, ръководител на комплексния онкологичен център.

Д-р Теодора Тонкова, лекар в клиниката по медицинска онкология, запозна присъстващите с пътя на пациента с рак на простата, с неговите тревоги и проблеми. Даде и отговор на най-често задавания въпрос: Какво трябва да е моето лечение и къде да се лекувам?

„Мултидисциплинарен екип от уролози, онколози, лъчетерапевти, специалисти по образна диагностика, патолози и психолози в ,Сърце и Мозък‘ обсъжда и планира най-подходящото лечение на всеки пациент, диагностициран с рак на простата. Всички специалисти рамо до рамо с пациента и неговите близки изминават нелекия път в битката с рака. Екипът събира всички медицински данни: PSA, биопсия, образни изследвания, общо здраве, провежда срещи и изготвя персонализиран терапевтичен план за активно наблюдение, операция, лъчетерапия, хормонално лечение, комбинации от терапии. Непрекъснато следи напредъка и коригира лечението при нужда. Така пациентът получава точна диагноза, избягване на ненужно лечение, по-добра координация и по-малко стрес, и не на последно място висока ефективност на терапията“, информира присъстващите д-р Тонкова.

„Неоспорим факт е, че пациентите получават най-добра грижа именно в комплексния онкологичен център, защото на едно място са събрани високи технологии и отлично подготвени специалисти за провеждане на пълния курс на лъчелечение. Модерните технологии, с които разполага ,Сърце и Мозък‘ са от решаващо значение за точното насочване на мощна стереотактична лъчева терапия при ранен стадий, както и при дефинитивно облъчване с висока доза при простатен карцином и при лечение на тумори и метастази на черния дроб, панкреаса, над бъбречните жлези. Специализираният компютърен томограф за планиране на лъчелечение и линейният ускорител интегрират 4D образна верификация, насочване и контрол в реално време на облъчването. Линейният ускорител разполага с усъвършенствани системи за позициониране и имобилизация, включително 6D роботизирана корекция на положението на пациента“, запозна присъстващите д-р Никола Билдирев, началник на отделението по лъчелечение с възможностите на високотехнологичната ,Сърце и Мозък‘.

„Пътят на пациента е строго индивидуален и внимателно планиран, за да осигурим максимално добри клинични резултати при максимална безопасност и комфорт. Работим по всички световни стандарти. ,Сърце и Мозък‘ е водещ център по роботизирана хирургия в България в областта на урологията, с най-голям опит както при простата, пикочния мехур и бъбрек, така и реконструктивна урология“, съобщи урологът д-р Любомир Спасов. Изключително трогателно той разказа за историята на баща си и цялото семейство за битката с рака на простата – от диагностицирането, през оперативното лечение и последвалата терапия в ,Сърце и Мозък‘. Днес той се радва на внуци и живее пълноценно, но не забравя да съветва познати и непознати: Ако имате синове или внуци над 40-годишна възраст, изпратете ги да си направят профилактично изследване за рак на простата, за да не минават през ада, през който минах аз.

“Аз съм с рак на простата и също преминах през всички етапи. Първоначално не исках да повярвам – бях здрав и силен мъж, без никакви симптоми. Хиляди пъти в главата ми се въртеше една и съща мисъл – това е грешка, не може да ми се случва точно на мен. Оперираха ме, ракът беше четвърти стадии. След много срещи и разговори в онкологичния център на ,Сърце и Мозък‘ приех заболяването. Започнах да се боря, защото лекарите спечелиха моето доверие и бяха до мен. Чувствах се сигурен и спокоен и по време на лъчелечението, и след това при хормоналната терапия. Видях светлината в тунела, защото пътят ми се осветяваше от лекарите, които вярваха в мен и аз вярвах на тях. Благодаря ви, мили хора за професионализма, човешкото и топло отношение, за вярата и надеждата“, развълнувано сподели Димитър Лазаров, пациент на клиниката по медицинска онкология.