Осем минути – това е препоръчителното време, за което линейката трябва да достигне до пациент в животозастрашаващо състояние. В София обаче дори при оптимистичен сценарий спешните екипи могат да достигнат в този интервал до едва 22,6% от населението. Това показва мащабно научно изследване за териториалната организация и достъпа до спешна медицинска помощ в България. Данните представи в предаването „Лице в лице“ по bTV доц. Леонид Тодоров, преподавател в катедра „Геопространствени системи и технологии“ на Софийския университет и автор на изследването.

Още: "Спешната помощ не е казарма": Според бивш областен управител здравната реформа ще удари регионите

Темата идва на фона на приетия на първо четене бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година. Той е в размер на 5 млрд. и 684 млн. евро, или с близо 8% повече спрямо настоящата година. Въпросът обаче остава – имат ли всички българи равен достъп до навременна медицинска помощ?

За колко време трябва да пристигне линейката?

Според медицинския стандарт за спешна медицина препоръчителното време за достигане до пациента зависи от тежестта на неговото състояние.

До 8 минути – при критично, животозастрашаващо състояние;

До 20 минути – при състояние, което има потенциал да прерасне в критично;

До 120 минути – при останалите състояния.

Данните от изследването обаче показват, че в някои от най-големите градове в страната достигането до пациентите в препоръчителните срокове е сериозно предизвикателство.

„Едва 22,6% от населението на София се обхваща в първите осем минути, и то при един доста оптимистичен сценарий, който взима предвид само времето за транспорт. Не и реакцията, не и организацията на екипите, така че най-вероятно ще бъде още по-малко“, обясни доц. Тодоров.

Още: Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на 2026 година

През 2012 г. с решение на тогавашния министър на здравеопазването в столицата са разкрити четири изнесени екипа за спешна медицинска помощ, които да работят при необходимост.

Един от тях впоследствие се превръща във филиал, но през 2024 г. с решение на Столичния общински съвет са отнети помещенията, предоставени на останалите три екипа в поликлиники в „Люлин“, „Студентски град“ и „Надежда“. Така възможностите за териториално разпределение на спешните екипи в столицата се ограничават.

По думите на доц. Тодоров при обсъждането на решението през юни 2024 г. един от аргументите, изразени от общински съветник, е бил, че предоставянето на тези помещения представлява разхищение на общински ресурс.

Същевременно възстановяването на изнесените екипи би могло значително да подобри достъпа до спешна медицинска помощ в столицата. „Аз проиграх сценария, при който функционират тези три изнесени екипа от решението от 2012 г. Покритието се увеличава значително и в рамките на осем минути в този случай влизат почти два пъти и половина повече хора“, посочи преподавателят.

Според него съществуващите поликлиники могат да бъдат използвани за разполагане на спешни екипи, като предварително бъде направен анализ на най-подходящите локации, така че да се обхване максимално голяма част от населението.

В кои големи градове достъпът до спешна помощ е най-затруднен?

Оказва се, че животът в голям областен център невинаги е гаранция за по-бърз достъп до спешна медицинска помощ. Сред най-проблемните големи градове са София, Пловдив и в известна степен Варна. Натовареният автомобилен трафик е сред факторите, които затрудняват придвижването на линейките.

„Аз с изненада установих, че повечето областни центрове се покриват целите. Голямото изключение са наистина София, Пловдив, с много тежък трафик в последните години, и Варна в известна степен“, коментира доц. Тодоров.

Още: "Г-жо Ивкова, Вие обезглавихте Спешната помощ": Спешните медици в паника заради поредната реформа

Сериозни затруднения има и в редица периферни и планински райони на страната, където географските особености и разстоянията затрудняват достигането до пациентите.

Може ли спешната помощ да стане по-бърза без огромни инвестиции?

Според автора на изследването в някои райони на България достъпът до спешна медицинска помощ може да бъде подобрен дори без изграждането на нови структури и влагането на значителни финансови средства. Необходимо е обаче да бъде преосмислено териториалното разпределение на отговорностите между съществуващите филиали.

Доц. Тодоров даде пример с област Смолян – един от най-проблемните райони по отношение на достъпа до спешна медицинска помощ. При детайлен анализ на 248 урбанизирани територии в областта той установява, че 64 от тях биха могли да бъдат обслужвани по-бързо от съседен филиал, а не от този, към който са разпределени съгласно Националната здравна карта.

Това означава, че приблизително една четвърт от изследваните територии биха могли да получават по-бърза спешна помощ при промяна на организацията.

В момента изпращането на екип от съседен филиал е възможно, но по-скоро се случва по изключение. „Просто с преначертаване на границите бихме могли да оптимизираме системата, без да се налага драстична промяна, много тежки инвестиции и обособяване на нови структури. Просто преразпределяне кой за какво отговаря“, обясни преподавателят.

Каква е ролята на въздушната спешна помощ?

Особено важна за достъпа до медицинска помощ в труднодостъпните райони е системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS). Според доц. Тодоров България има изключително голяма необходимост от развитието на тази система в пълния ѝ планиран обем.

Той отчете и положителни промени в организацията на въздушната медицинска помощ, включително по отношение на разположението на базите за медицинските хеликоптери. Като пример посочи първоначално планираното позициониране на медицински хеликоптер във Варна. Заради географското положение на града значителна част от потенциалния му радиус на действие би попаднала над Черно море.

Преместването на базата във вътрешността на страната – на летище в област Търговище, близо до границата с област Шумен, позволява да бъде обхваната значително по-голяма част от сухоземната територия на България.

Още: "Линейката е била просто такси": Николай Попов с шокиращи разкрития от експертизата за смъртта на Сияна

Макар това да означава, че гъсто населеният район на Варна няма да бъде достигнат в толкова кратък времеви интервал, общото териториално покритие се подобрява.

Изследването поставя въпроса не само за размера на средствата, които държавата отделя за здравеопазване, но и за начина, по който са разпределени медицинските ресурси. В критични ситуации именно организацията на системата и местоположението на спешните екипи могат да бъдат решаващи за живота на пациентите.