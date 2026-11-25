Парламентът прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г., въпреки острите критики на опозицията, че увеличаването на средствата няма да доведе до по-добро здравеопазване. Проектът предвижда разходи от 5,68 млрд. евро, което е с близо 427 млн. евро повече спрямо тази година, но не предлага съществени промени в начина, по който функционира здравната система.

Законопроектът получи подкрепата на 126 депутати - 125 от "Прогресивна България" и един от "Продължаваме промяната". Против гласуваха 60 народни представители от ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Други 20 депутати от ГЕРБ-СДС се въздържаха.

Повече пари, но без реформи

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Основният сблъсък в пленарната зала беше около въпроса дали допълнителните 427 млн. евро ще подобрят медицинските услуги, или просто ще продължат да поддържат съществуващия модел на финансиране.

Според опозицията бюджетът повтаря политиките на предишните управления, без да предлага решения на натрупаните проблеми - недостиг на медицински специалисти, затруднен достъп до лечение, високи доплащания от пациентите и недостатъчен контрол върху публичните средства.

Критики предизвика и продължаващият дисбаланс между болничната и извънболничната помощ. Значителна част от финансирането отново се насочва към болниците и лекарствата, докато профилактиката, ранната диагностика и прегледите при личните лекари остават на заден план.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС посочи, че увеличаването на средствата трябва да бъде съпроводено с ясни мерки за подобряване на здравните услуги. По думите му подобни промени липсват в предложения бюджет.

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Николай Денков от "Продължаваме промяната" обърна внимание, че през последните пет години бюджетът на Здравната каса се е удвоил, но въпреки това недоволството на пациентите продължава да расте.

"За съжаление за поредна година от години наред не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи, а продължаваме да наливаме средства в система която се нуждае от реформи", каза Джевдет Чакъров от ДПС.

Още по-остра беше оценката на Георги Георгиев от "Възраждане".

"Моделът е порочен, схемата за източване на касата е една и съща и се прави всяка година, наливането на средства по определените пера няма да промени абсолютно нищо", заяви той.

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Недостиг на кадри и нови разходи за Здравната каса

Сериозни възражения предизвикаха и мерките за преодоляване на кадровата криза в здравеопазването. Според опозицията липсват достатъчно конкретни механизми за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри, лекарите и останалите здравни специалисти.

Предвидените стипендии от 350 евро за специализантите също бяха определени като недостатъчни, за да задържат младите медици в системата.

Друг спорен момент е прехвърлянето към НЗОК на разходи, които досега са били покривани от държавния бюджет. Сред тях са лечението на деца и възрастни в чужбина, скъпоструващи медикаменти и помощни средства за хора с увреждания.

Според критиците на проекта по този начин държавата прехвърля финансови ангажименти върху здравноосигурените граждани.

В дебата бяха повдигнати и въпросите за финансирането на частните болници с публични средства, високото доплащане от пациентите и липсата на достатъчно ефективни механизми за контрол върху разходите.

ДБ предлага 19 промени без увеличение на бюджета

От "Демократична България" обявиха, че ще внесат конкретни предложения между първо и второ четене, без да настояват за допълнителни средства.

"Между двете четения няма да искаме нито едно евро повече, ще предложим 19 конкретни промени в рамките на същия бюджет - 10% повече за личните лекари и отделно плащания за медицинските сестри", каза Александър Симидчиев от ДБ.

Сред обсъжданите промени са по-добро финансиране на профилактиката, допълнителна подкрепа за медицинските специалисти и по-строга отчетност при разходването на средствата.

Здравният министър защити бюджета

Здравният министър Катя Ивкова отхвърли критиките, че проектът не поставя достатъчен акцент върху профилактиката. Според нея бюджетът за 2027 г. е насочен именно към ранната диагностика, превенцията и детското здравеопазване.

Ивкова посочи, че средствата за извънболнична помощ нарастват с близо 8%, а тези за лекарствена терапия - с почти 9%. За медицински изделия, използвани в болничната помощ, са предвидени над 147 млн. евро.

Министърът акцентира и върху мерките за осигуряване на медицински персонал в отдалечените райони, за които е заложено увеличение на средствата с 5,9%.

По думите ѝ здравните специалисти трябва да получат реална перспектива за професионално развитие в България. Тя изрази увереност, че по-добрият достъп до направления за специалисти ще ограничи необходимостта пациентите да плащат допълнително за медицински услуги.

Управляващите защитиха и постепенното пренасочване на средства към извънболничната помощ с аргумента, че рязката промяна във финансирането може да застраши финансовата стабилност на болниците.

Бюджетът достига 5,68 млрд. евро

Според финансовата рамка за 2027 г. приходите и трансферите на НЗОК ще достигнат 5,68 млрд. евро. От тях 5,63 млрд. евро са здравноосигурителни приходи, включително 3,45 млрд. евро от здравни вноски и 2,17 млрд. евро от трансфери за здравно осигуряване.

Разходите също са планирани на равнище от 5,68 млрд. евро.

Спрямо бюджета за 2026 г. увеличението е с 426,9 млн. евро, или 8,1%.

Предстои проектът да бъде разгледан на второ четене, когато депутатите ще могат да предложат промени в разпределението на средствата.