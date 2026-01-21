Любопитно:

Неврохирургът проф. Зафер Токташ отново в София

21 януари 2026, 11:12 часа 416 прочитания 0 коментара
Все повече български пациенти с вече установени неврохирургични диагнози търсят допълнителна яснота за възможностите за лечение в чужбина – какви съвременни методи съществуват, къде се прилагат и какво е възстановяването. На 31-ви януари 2026 г. (събота) в София ще се проведат информативни срещи с проф. Зафер Токташ – неврохирург с дългогодишен международен опит.

Проф. Токташ е директор на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“ в Истанбул и професор в Университета „Ускюдар“. Извършва повече от 400 неврохирургични операции годишно, като работи със сложни заболявания на мозъка и гръбначния стълб.

Организирани от „Медикъл Караджъ“, срещите в София са с изцяло информативен характер и са насочени към хора с вече поставена диагноза, които обмислят лечение в чужбина. По време на срещите се предоставя структурирана информация за съвременните подходи в неврохирургията и възможностите за евентуално последващо лечение.

Какви състояния могат да бъдат обсъдени

  • Мозъчни тумори
  • Аневризми
  • Аденоми на хипофизата
  • Малформация на Киари
  • Краниосиностоза
  • Тригеминална невралгия
  • Дискова херния
  • Стеноза на гръбначния канал
  • Тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб
  • Сирингомиелия
  • Сколиоза и кифоза
  • Тетракорд синдром

Срещите с професора ще се проведат на 31-ви януари 2026 г. в София. Участието е възможно само с предварително записване, като местата са ограничени.

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

За пациенти, които търсят информирано решение и по-добра ориентация относно възможностите за лечение в чужбина.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
