Неврохирургът проф. Зафер Токташ отново в София

Все повече български пациенти с вече установени неврохирургични диагнози търсят допълнителна яснота за възможностите за лечение в чужбина – какви съвременни методи съществуват, къде се прилагат и какво е възстановяването. На 31-ви януари 2026 г. (събота) в София ще се проведат информативни срещи с проф. Зафер Токташ – неврохирург с дългогодишен международен опит.

Проф. Токташ е директор на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“ в Истанбул и професор в Университета „Ускюдар“. Извършва повече от 400 неврохирургични операции годишно, като работи със сложни заболявания на мозъка и гръбначния стълб.

Организирани от „Медикъл Караджъ“, срещите в София са с изцяло информативен характер и са насочени към хора с вече поставена диагноза, които обмислят лечение в чужбина. По време на срещите се предоставя структурирана информация за съвременните подходи в неврохирургията и възможностите за евентуално последващо лечение.

Какви състояния могат да бъдат обсъдени

Мозъчни тумори

Аневризми

Аденоми на хипофизата

Малформация на Киари

Краниосиностоза

Тригеминална невралгия

Дискова херния

Стеноза на гръбначния канал

Тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб

Сирингомиелия

Сколиоза и кифоза

Тетракорд синдром

Срещите с професора ще се проведат на 31-ви януари 2026 г. в София. Участието е възможно само с предварително записване, като местата са ограничени.

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

За пациенти, които търсят информирано решение и по-добра ориентация относно възможностите за лечение в чужбина.