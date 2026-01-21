Неврохирургът проф. Зафер Токташ отново в София

Все повече български пациенти с вече установени неврохирургични диагнози търсят допълнителна яснота за възможностите за лечение в чужбина – какви съвременни методи съществуват, къде се прилагат и какво е възстановяването. На 31-ви януари 2026 г. (събота) в София ще се проведат информативни срещи с проф. Зафер Токташ – неврохирург с дългогодишен международен опит.
Проф. Токташ е директор на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“ в Истанбул и професор в Университета „Ускюдар“. Извършва повече от 400 неврохирургични операции годишно, като работи със сложни заболявания на мозъка и гръбначния стълб.
Организирани от „Медикъл Караджъ“, срещите в София са с изцяло информативен характер и са насочени към хора с вече поставена диагноза, които обмислят лечение в чужбина. По време на срещите се предоставя структурирана информация за съвременните подходи в неврохирургията и възможностите за евентуално последващо лечение.
Какви състояния могат да бъдат обсъдени
- Мозъчни тумори
- Аневризми
- Аденоми на хипофизата
- Малформация на Киари
- Краниосиностоза
- Тригеминална невралгия
- Дискова херния
- Стеноза на гръбначния канал
- Тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб
- Сирингомиелия
- Сколиоза и кифоза
- Тетракорд синдром
Срещите с професора ще се проведат на 31-ви януари 2026 г. в София. Участието е възможно само с предварително записване, като местата са ограничени.
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
За пациенти, които търсят информирано решение и по-добра ориентация относно възможностите за лечение в чужбина.