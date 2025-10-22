Войната в Украйна:

22 октомври 2025, 15:22 часа 223 прочитания 0 коментара
В казармата съм бил телефонист, мога едновременно двама да слушам. Това каза председателят на Комисията по здравеопазване и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов в отговор на депутата от АПС Хасан Адемов, който направи изказване във връзка със Закона за лечебните заведения, който депутатите обсъждат в ресорната комисия. Законопроектът е свързан със заплатите на младите лекари и медицинските сестри и акушерките и изказването на Адемов беше насочен именно в тази посока, като той видя, че председателят на комисията разговаря с някой друг и го призова да го слуша.

Ето защо Ангелов потвърди, че може да слуша двама души едновременно, като даде пример с времето, когато е бил в казармата. 

Кой какво предлага за младите лекари?

Предложението на управляващото мнозинство, което има най-голям шанс да бъде одобрено, предвижда основните заплати на медицинския персонал да бъдат не по-ниски от заложените в действащия колективен трудов договор.

От парламентарната група на ПП-ДБ запазват предложението си лекарите без специалност да получават минимум 150 процента от средната заплата, а медицинските специалисти – минимум 125%. Едно от новите предложения на ПП-ДБ предвижда месечното възнаграждение на директор на държавна или общинска болница да не може да надхвърля месечната заплата на министър.

В проекта на "Възраждане" за медицинските сестри се залага по-висок процент – 140 на сто от средната заплата. ОЩЕ: Депутатите се надцакват популистки: Обсъждат три варианта за заплатите на младите лекари

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
