Безплатни стоматологични услуги за деца със специални потребности

Нова специализирана програма осигурява професионално, щадящо и достъпно дентално лечение под обща анестезия за децата със специални потребности до 18 години. Инициативата е резултат от партньорство между голям дентален център и фондация „Слънчеви деца 2024“ и вече се реализира в три български града – София, Стара Загора и Бургас.

Повече за програмата

Програмата осигурява дентално лечение под обща анестезия – подход, който намалява стреса и болката при пациенти, за които стандартните интервенции са трудно поносими. Лечението включва безплатно лечение на кариеси, пулпити и екстракции на зъби, както и преференциални условия за анестезия, почистване на зъбен камък, флуоризация, поставяне на силанти и други профилактични и терапевтични процедури. Услугите са достъпни за деца с диагноза по МКБ-10, клас V (F.00 – F.99) – с психични и поведенчески разстройства.

Макар да липсва официална статистика, предполагаемият брой деца в България с над 50% трайни увреждания надхвърля 27 000, като голяма част от тях срещат сериозни затруднения в достъпа до стоматологична помощ. За много дори един рутинен преглед може да се превърне в изпитание – заради страха, стреса, невъзможността да се комуникира или да се остане неподвижен на зъболекарския стол. Целта на програмата е да преодолее тези бариери чрез индивидуален подход, съобразен с медицинските и поведенческите нужди на малките пациенти

Процесът започва с безплатна първична консултация, изготвяне на индивидуален план, преданестезиологична оценка и самото лечение, последвано от наблюдение и контролни прегледи след лечението. Приоритет получават деца в остри състояния, като броят на местата е ограничен спрямо разполагаемостта на екипите във всеки град.

Програмата не само предоставя медицинска помощ, но и подкрепя бъдещето на децата със специални потребности. В денталните клиники, включени в програмата, са разположени дарителски кутии за набиране на средства за изграждането на Детски център на фондация „Слънчеви деца 2024“, който ще предлага допълнителни ресурси за подкрепа на най-уязвимите деца и техните семейства.

За записване родителите могат да се свържат с денталните центрове в София, Стара Загора и Бургас на посочените контакти ТУК.

За Фондация “Слънчеви деца 2024”

Фондация “Слънчеви деца 2024“ е създадена с мисия да подкрепя деца със специални потребности и техните семейства, като им осигурява достъп до грижа, образование и интеграция в обществото. Основен приоритет на фондацията е изграждането на специализиран Център за деца със специални потребности, както и развитието на партньорства с медицински и образователни институции. Чрез благотворителни инициативи, събития и стратегически сътрудничества, фондацията работи за едно по-приемащо и съпричастно общество.