Наш самолет “Spartan“ помогна в донорска ситуация

Дежурен екипаж на самолет C-27J “Spartan“ от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ “Александровска“ при създадената донорска ситуация за органна трансплантация.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Още: Военният самолет „Спартан“ летя два пъти днес - за донорска ситуация и за болно дете

Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна и в 01.29 часа на 18 декември 2028 г. се приземи обратно на летище “Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Още: Трима с шанс за нов живот след донорска ситуация

Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.