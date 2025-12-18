Кабинетът подаде оставка:

Наш самолет “Spartan“ помогна в донорска ситуация

18 декември 2025, 16:17 часа 251 прочитания 0 коментара
Дежурен екипаж на самолет C-27J “Spartan“ от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ “Александровска“ при създадената донорска ситуация за органна трансплантация.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна и в 01.29 часа на 18 декември 2028 г. се приземи обратно на летище “Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.

Спасиана Кирилова
