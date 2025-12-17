Педиатрите: Има законови абсурди и политическата спекула с детската болница

Детското здравеопазване у нас остава извън реалните приоритети на държавата, въпреки че на думи всички институции го определят като ключово. Това заяви проф. Иван Литвиненко - детски невролог и председател на Българската педиатрична асоциация (БПА).

Той допълни, че държавата често поставя лекарите пред административни абсурди като редица законови текстовене не отговарят на медицинската логика.

По отношение на проекта за Национална детска болница пък проф. Литвиненко коментира, че с нея се спекулира политически.

Административни абсурди и болници на ръба

Ако старият бюджет бъде продължен, перспективата за следващата година е тревожна. Проф. Литвиненко подчерта, че инфлацията вече е изяла и без това ограничените средства на болниците. "Ако няма дори минимална компенсация за инфлацията, държавните болници изнемогват", допълни той

И даде пример от практиката си – лечение на дете с животозастрашаващо заболяване, при което стойността на медикаментите надвишава значително цената на клиничната пътека. "Само имуноглобулинът струваше 29 000 лева, а пътеката е 15 000. Разликата остава за сметка на болницата и на персонала", заяви експертът. По думите му това води до абсурдни ситуации, при които лечебните заведения на практика биват наказвани за това, че спасяват живот.

Много сериозен проблем са и текстове в клиничните пътеки, които не отговарят на медицинската логика.

"Има изисквания, които поставят лекарите в невъзможна ситуация – или да фалшифицират документация, или да правят ненужни процедури", коментира проф. Литвиненко, цитиран от БНР. Такъв пример е изискването за лумбална пункция в определен срок, което не съответства на диагностичните стандарти при някои заболявания.

Политическа спекула с Националната детска болница

Проф. Литвиненко изрази своето критично отношение във вразка с въпроса за развитието на Националната детска болница и причините за напускането на Обществения съвет.

Източник: МЗ

"Работихме повече от 2 години, но реално бяхме сведени до ролята на параван, без достъп до ключова информация", заяви той. По думите му общественият съвет е трябвало да гарантира прозрачност, сигурност и обществен контрол, но това не се е случило.

"Да се спекулира политически с детска болница е грях. Това е мечта на поколения лекари и родители", заяви проф. Литвиненко.

По негово мнение първата реална стъпка през 2026 г. трябва да бъде обявяването на конкурс за проектиране, както и включването на архитектурна експертиза в процеса.

Възпроизвеждане на едни и същи финансови неравенства

Председателят на Българската педиатрична асоциация смята, че в българското здравеопазване не може да се говори за големи успехи, докато системата разчита на "стари лаври" и възпроизвежда едни и същи финансови неравенства. "Педиатричната помощ изначално беше заложена като най-ниско платената. Това се възпроизвежда години наред, независимо от малките процентни увеличения", заяви той.

Експертът припомни, че преди няколко години, заедно с д-р Меджидиев (бивш министър на здравеопазването), е била направена важна стъпка - разделянето на педиатричните клинични пътеки от тези за възрастни, което е позволило по-съществено увеличение на финансирането за детското лечение. Въпреки това разликата остава значителна.

Борбата за задържането на младите педиатри

На фона на всички трудности проф. Литвиненко все пак открои положителна тенденция – засилен интерес към педиатрията сред студентите и младите лекари.

"В последните години има видим тренд млади колеги да избират педиатрията. Това не е случайно – по време на обучението ние се стараем да показваме по-различно отношение към пациента и към колегата", заяви той.

По негова инициатива и с подкрепата на Педиатричната асоциация са били организирани срещи и обучителни формати в трите големи медицински университета - София, Пловдив и Варна. Целта е била студентите още преди дипломирането си да видят смисъла и човешката страна на специалността. "В СБАЛ по "Детски болести проф. Иван Митев" в София вече има доста млади специализанти. Надявам се това да се случва и в останалите болници в страната", заяви детският невролог.

Според него обаче големият въпрос остава дали системата ще успее да задържи тези млади специалисти. "Най-лошият сценарий е да ги подготвим тук, а после да ги изпратим да работят в чужбина", коментира проф. Литвиненко.

Изоставаме болезнено с неонаталния скрининг

Проф. Литвиненко изрази искрено съжаление за изоставането на страната ни по отношение на неонаталния скрининг. "България е предпоследна в Европа по обхват на неонаталния скрининг. Това е изключително срамно", заяви той.

Докато у нас се изследват едва 3 заболявания, в други държави, включително Украйна, скринингът обхваща над 20 редки, но лечими болести. "Имаме наредба, но на практика скрининг няма. И аз престанах да ходя на европейски срещи по тази тема, защото се срамувам", допълни той.